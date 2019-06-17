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    Жизнь

    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Предполагаемую любовницу супруга Кейт Миддлтон заметили без обручального кольца.

    Роуз Хэнбери подогрела интерес общественности к своей персоне, появившись на публике без обручального кольца. Этот факт заинтриговал поклонников Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фанаты заподозрили, что между Роуз Хэнбери и герцогом Кембриджским установилась романтическая связь.

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    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство
    Слухи о тайном романе принца Уильяма получили новое доказательство

    Кроме того, Роуз Хэнбери пришла на официальный прием в Букенгемский дворец без мужа, маркиза Дэвида Роксэведжа. Согласно придворному этикету, на мероприятии должны присутствовать оба супруга. По мнению пользователей Сети, маркиз не стал терпеть сплетни о жене и принце и принял решение развестись.

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    Кейт Миддлтон и Роуз Хэнбери

    Напомним, слухи о романе принца Уильяма и Роуз появились в марте 2019 года. На фоне сплетен о тайной связи мужа герцогиня Кембриджская перестала общаться с Роуз Хэнбери, с которой была очень дружна и отказалась прийти на соревнования по конному спорту, организованные супругами. По некоторым сведениям принц Уильям стал встречаться с Роуз Хэнбери во время третьей беременности Кейт.

     

    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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