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    Жизнь

    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка

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    Американская актриса Меган Маркл&nbsp; - СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    Американская актриса Меган Маркл 

    По словам инсайдера, именно с интересным положением связано то, что герцогиня Сассекская перестала появляться на публике

    6 июля издание Life&Style сообщило о том, что супруга принца Гарри, 38-летняя Меган Маркл, возможно, беременна. И по словам журналистов, королева Елизавета II уже в курсе грядущего пополнения.

    По словам инсайдера, именно с интересным положением связано то, что герцогиня Сассекская перестала появляться на публике. Сейчас она старается больше отдыхать. Также отмечается, что супруги уже якобы придумали имя для будущего малыша.

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    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка
    СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка

    По слухам, Маркл рассказала бабушке ее мужа о второй беременности 6 мая, когда их с Гарри сыну Арчи исполнился год.

    «Малыш станет «радостной передышкой» во время тяжелой истории, которая сложилась между Меган и британскими таблоидами», — подчеркнул собеседник издания, который пожелал сохранить анонимность.

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    Меган Маркл Принц Гарри Королева Елизавета II
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