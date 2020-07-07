СМИ: Меган Маркл ждет второго ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американская актриса Меган Маркл

По словам инсайдера, именно с интересным положением связано то, что герцогиня Сассекская перестала появляться на публике

6 июля издание Life&Style сообщило о том, что супруга принца Гарри, 38-летняя Меган Маркл, возможно, беременна. И по словам журналистов, королева Елизавета II уже в курсе грядущего пополнения.

По словам инсайдера, именно с интересным положением связано то, что герцогиня Сассекская перестала появляться на публике. Сейчас она старается больше отдыхать. Также отмечается, что супруги уже якобы придумали имя для будущего малыша.

По слухам, Маркл рассказала бабушке ее мужа о второй беременности 6 мая, когда их с Гарри сыну Арчи исполнился год.

«Малыш станет «радостной передышкой» во время тяжелой истории, которая сложилась между Меган и британскими таблоидами», — подчеркнул собеседник издания, который пожелал сохранить анонимность.