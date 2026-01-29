«Снігове морозиво» з TikTok: лікарі пояснили, чим воно може бути небезпечним

Найбільше домішок містить перший сніг під час бурі, а особливо небезпечним є сніг поблизу доріг і промислових об’єктів

У соцмережах, зокрема в TikTok, знову набирає популярності зимовий тренд – «сніговий крем» або «снігове морозиво», яке готують зі свіжого снігу, молока, вершків чи згущеного молока. Втім, медики та науковці застерігають, що вживання снігу не завжди безпечне, навіть якщо він виглядає чистим. Про це пише АР, передає «Главком».

Лікарка невідкладної допомоги та медицини дикої природи з Нью-Гемпширу Сара Крокетт зазначає, що невелика кількість свіжого снігу в умовах чистого повітря, ймовірно, не зашкодить, однак є важливі нюанси.

Крокетт визнає, що певна романтика в цьому є, адже «зупинитися, просто бути присутнім і захотіти зловити сніжинку на язиці або зачерпнути трохи свіжого, білого, недоторканого снігу – у цьому є радість», однак наголошує, що такі речі варто робити усвідомлено.

Водночас професор снігової гідрології Університету штату Колорадо Стівен Фасснахт пояснює, що сніг під час падіння активно поглинає забруднювальні частинки з повітря, і тому «сніг можна їсти, але потрібно подумати про траєкторію: звідки взявся цей сніг».

За його словами, найбільше домішок містить перший сніг під час бурі, а особливо небезпечним є сніг поблизу доріг і промислових об’єктів або той, який уже згрібали разом із реагентами та брудом.

Крокетт також застерігає від використання снігу як джерела гідратації, адже «енергія, необхідна для того, щоб розтопити сніг у роті, фактично зводить нанівець користь і може знизити температуру тіла», підвищуючи ризик переохолодження.

Попри це, лікарка наголошує, що не варто впадати в крайнощі, адже «ми повинні знайти баланс між тим, щоб уникати небезпеки, і водночас не бути настільки захищеними, щоб здавалося, ніби все навколо шкодить», особливо коли йдеться про дітей і їхній зв’язок із природою.

До слова, після передсвяткової метушні очікування весни може бути психологічно особливо складним. На вулиці холодно, світловий день короткий, здається, що січень і лютий триватимуть вічно. Доцент кафедри психології Плімунтського університету (Велика Британія) Софі Хомер запропонувала кілька несподіваних і нетрадиційних підходів, як благополучно і комфортно пережити холодні місяці.