TikTok у Європі почне видаляти акаунти дітей до 13 років

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
TikTok у Європі почне видаляти акаунти дітей до 13 років
TikTok у найближчі тижні почне впроваджувати в Європі нову систему визначення віку користувачів
фото: Reuters

Система була розроблена з урахуванням європейських вимог до конфіденційності

TikTok у найближчі тижні почне впроваджувати в Європі нову систему визначення віку користувачів, щоб ефективніше виявляти та видаляти акаунти дітей до 13 років. Про це компанія повідомила агентству Reuters, пише «Главком».

Нова технологія стала результатом річного пілотного проєкту у Великій Британії. Вона аналізує дані профілю, опублікований контент і поведінкові сигнали, щоб визначити, чи може акаунт належати неповнолітній особі. Акаунти, які система позначить як потенційно «дитячі», не блокуватимуть автоматично – їх перевірятимуть спеціально підготовлені модератори.

У TikTok зазначили, що система була розроблена з урахуванням європейських вимог до конфіденційності, на тлі дискусій у ЄС про те, що нинішні методи перевірки віку або недостатньо ефективні, або надмірно втручаються в приватне життя користувачів.

Посилення контролю відбувається в умовах жорсткішої глобальної політики щодо доступу дітей до соцмереж. Зокрема, Австралія вже заборонила користування соціальними платформами для дітей до 16 років, Європейський парламент обговорює вікові обмеження, а Данія виступає за заборону соцмереж для осіб молодших за 15 років.

Під час пілотного проєкту у Великій Британії TikTok видалив тисячі додаткових акаунтів, які належали дітям до 13 років.

У компанії визнають, що універсального способу підтвердження віку без порушення приватності не існує. Для оскарження блокувань TikTok використовуватиме оцінку віку за зображенням обличчя від сервісу Yoti, а також перевірку за банківськими картками й державними документами.

Європейських користувачів інформуватимуть про запуск системи поетапно.

Нагадаємо, з 10 грудня 2025 року в Австралії дітям до 16 років заборонено користуватися соцмережами. TikTok, Facebook, Instagram та інші платформи повинні видалити дитячі акаунти, а порушники ризикують отримати штрафи розміром до $49,5 млн. 

До слова, Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка рекомендує значно підвищити мінімальний вік для реєстрації у соціальних мережах. 

Теги: TikTok обмеження соціальні мережі

