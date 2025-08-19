Головна Скотч Курйоз
Штраф за морозиво. Американська туристка оскандалилась у Японії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Туриска не знала про одне правило і потрапила у неприємності у Японії
фото із відкритих джерел

Витівка американської туристки в Японії закінчилась штрафом

Невинний вчинок – з’їсти морозиво на вулиці – обернувся для американської туристки справжнім інцидентом, коли про її дії перехожі повідомили поліцію. Ця історія стала черговим нагадуванням для іноземних мандрівників про строгі культурні правила Японії. Про це пише «Главком» із посиланням на DailyMail.

Американка на ім'я Хлоя опублікувала у своїх соцмережах відео, де вона нервово посміхається, допоки поліцейський виписує їй штраф в одному з районів Токіо. Хоча замість живого звуку у відео накладено сторонню музику, добре видно, як офіцер чимось суворо дорікає туристці.

За інформацією, що розповсюджується в соціальних мережах, туристка на ім'я Хлоя зняла відео, на якому вона збентежено сидить на тротуарі в Токіо. Камера показує поліцейського у шоломі, який тримає аркуш паперу та суворо докоряє дівчині. У супровідному підписі до відео Хлоя пояснила: «Японія прекрасна, доки хтось не повідомить на вас у поліцію за те, що ви їсте морозиво на тротуарі».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Travel by Travly ™ (@travel)

Як пише видання, хоча вживання їжі на вулиці в Японії не є незаконним, це вважається поганим тоном, особливо в житлових районах, у громадському транспорті та в тихих кварталах. Це правило пояснюється глибокою повагою японців до чистоти. Вулиці в Японії відомі своєю бездоганною охайністю, яку місцеві жителі підтримують самостійно.

Інцидент швидко набув розголосу, адже вказує на розрив між уявленнями іноземних туристів і місцевими традиціями. Хоча, як стверджують очевидці, поліцейський не застосовував жодних правових санкцій, його сувора догана є яскравим прикладом того, як японське суспільство заохочує чистоту і порядок.

До слова, масовий туризм став настільки «заразним» явищем, що стає справжньою проблемою для Японії. 

