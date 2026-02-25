Борис Джонсон скуштував борщ у столичному ресторані (фото)

Борис Джонсон прибув до України в день четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого візиту до України відвідав ресторан української кухні у Києві шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Клопотенка.

Борис Джонсон завітав до ресторану «100 років тому вперед», де скуштував борщ та страви української кухні. «Як думаєте, що їв Борис Джонсон?» – написав Євген Клопотенко. На це питання українці мали чітку відповідь, що Борис Джонсон смакував борщем та варениками, на що відреагував Клопотенко, підтвердивши здогадки користувачів. Свій допис Євген Клопотенко доповнив світлиною з Борисом Джонсоном.

Борис Джонсон відвідав ресторан української кухні Євгена Клопотенка фото: Іnstagram/klopotenko

«100% їв борщ».

«Клас. Яка це честь приймати в себе такого шанованого гостя».

«Борщ!»

«Звісно, що найсмачніший у світі борщик ще й з сальцем».

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до України фото: Іnstagram/borisjohnsonuk

До слова, 22 лютого 2026 року в день четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення Борис Джонсон опублікував відео, де він виходить з потяга Укрзалізниці на вокзалі у Києві. Експрем'єр-міністр Великої Британії пройшовся головними вулицями столиці та записав звернення до глядачів. Політик також відвідав різні заходи та поспілкувався з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем.

До слова, у 2025 році Борис Джонсон уперше прибув з візитом до Одеси. Народний депутат Олексій Гончаренко провів екскурсію для британського політика. Під час прогулянки Приморським бульваром, біля пам’ятника гарматі з фрегата «Тигр», Джонсон пожартував, зазначивши, що Велика Британія надала Україні зброю кращої якості.