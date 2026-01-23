TikTok знайшов спосіб уникнути заборони в США через спільне підприємство

Угоду підписали уряди США та Китаю

TikTok оголосив про завершення угоди щодо створення спільного підприємства з більшістю американських власників, яке має забезпечити безпеку даних користувачів у США та дозволити сервісу уникнути заборони на американському ринку. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Нове підприємство під назвою TikTok USDS Joint Venture LLC відповідатиме за захист даних, алгоритмів і застосунку TikTok у США, використовуючи посилені заходи з конфіденційності та кібербезпеки. Згідно з умовами угоди, американські та міжнародні інвестори володітимуть 80,1% компанії, тоді як частка ByteDance становитиме 19,9%.

Ключовими інвесторами спільного підприємства стали Oracle, інвестиційна група Silver Lake та фонд MGX, і кожен з них отримає по 15% акцій. За даними Reuters, угоду також підписали уряди США та Китаю.

Reuters зазначає, що створення спільного підприємства стало важливим етапом для TikTok після багаторічних суперечок із Вашингтоном, які почалися ще у 2020 році через побоювання щодо національної безпеки.

У 2024 році в США був ухвалений закон, який передбачав заборону застосунку, якщо китайський власник не виведе американські активи з-під свого контролю. Термін виконання цих вимог спливав 23 січня.

Згідно з домовленостями, алгоритм рекомендацій TikTok для користувачів у США буде перенавчатися та оновлюватися на основі американських даних, а самі дані зберігатимуться в хмарній інфраструктурі Oracle на території США. При цьому ByteDance збереже окремий підрозділ, який контролюватиме комерційні операції, зокрема рекламу та електронну комерцію.

У компанії зазначили, що нова структура має на меті гарантувати незалежність американського сегмента TikTok і зняти ключові застереження американської влади щодо безпеки та контролю над даними.

Як повідомлялось, TikTok у найближчі тижні почне впроваджувати в Європі нову систему визначення віку користувачів, щоб ефективніше виявляти та видаляти акаунти дітей до 13 років.