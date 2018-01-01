Снимок 17-летней Ким Кардашьян вызвал бурную реакцию в сети

Звездная мама опубликовала в соцсети архивный снимок

Мать звезд популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» поделилась на своей странице в Instagram архивным снимком. На фото позирует Крис Дженнер вместе с дочерьми: Ким, Кайли и Кендалл. «1997 год... Лучшие воспоминания», – так подписала фото Крис. Снимок вызвал настоящую бурю эмоций у поклонников



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Ким Кардашьян

Звездная мама опубликовала в соцсети архивный снимок

Мать звезд популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» поделилась на своей странице в Instagram архивным снимком. На фото позирует Крис Дженнер вместе с дочерьми: Ким, Кайли и Кендалл.

«1997 год... Лучшие воспоминания», – так подписала фото Крис.

Снимок вызвал настоящую бурю эмоций у поклонников Ким Кардашьян. Большая часть поклонников засыпала звезду реалити комплиментами, но нашлись и те, кто раскритиковал Ким. По мнению фолловеров, если сравнить фотографии Ким, то отчетливо видно, что звезда не раз обращалась к пластическому хирургу.

Стоит отметить, что сама Ким от хирургических вмешательств открещивается практически в каждом интервью.

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