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    Снимок 17-летней Ким Кардашьян вызвал бурную реакцию в сети

    Звездная мама опубликовала в соцсети архивный снимок
    Мать звезд популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» поделилась на своей странице в Instagram архивным снимком. На фото позирует Крис Дженнер вместе с дочерьми: Ким, Кайли и Кендалл.  «1997 год... Лучшие воспоминания», – так подписала фото Крис.  Снимок вызвал настоящую бурю эмоций у поклонников
    • Сьогодні, 21:30
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    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян

    Звездная мама опубликовала в соцсети архивный снимок

    Мать звезд популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» поделилась на своей странице в Instagram архивным снимком. На фото позирует Крис Дженнер вместе с дочерьми: Ким, Кайли и Кендалл. 

    «1997 год... Лучшие воспоминания», – так подписала фото Крис. 

    Снимок вызвал настоящую бурю эмоций у поклонников Ким Кардашьян. Большая часть поклонников засыпала звезду реалити комплиментами, но нашлись и те, кто раскритиковал Ким. По мнению фолловеров, если сравнить фотографии Ким, то отчетливо видно, что звезда не раз обращалась к пластическому хирургу.

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    Стоит отметить, что сама Ким от хирургических вмешательств открещивается практически в каждом интервью.

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