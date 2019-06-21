Софи Тернер и Зои Кравиц сыграют свадьбы в один день



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Софи Тернер и Зои Кравиц со своими бойфрендами

Судя по данным западных СМИ, мы увидим две звездные свадьбы раньше, чем ожидали

Us Weekly сообщили, что звезда «Людей Икс» Софи Тернер и звезда сериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц выбрали одну и ту же дату, чтобы узаконить отношения со своими возлюбленными.

23-летняя Софи Тернер и Джо Джонас вчера были замечены папарацци и очевидцами во Франции, где и планировали провести свадебную церемонию. Там же сейчас, если верить таблоидам, находятся 30-летняя Зои Кравиц с Карлом Глусманом. Звезда «Людей Икс» уже официально состоит в браке с музыкантом, поскольку влюбленные сыграли свадьбу в Лас-Вегасе в прошлом месяце, так что для них церемония — это возможность отметить торжество в кругу друзей и близких, которых не было во время регистрации отношений.

Что касается Кравиц, ходят слухи, что она уже официально стала женой Глусмана, но скрыла этот факт от широкой общественности. По словам инсайдеров, если свадьбы актрис действительно пройдут в один и тот же день, их нельзя будет спутать. «Джо и Софи хотят устроить огромную вечеринку с изощренным декором и по-настоящему диким тортом», — рассказал источник. В противовес им Зои и Карл отдают предпочтение более традиционной церемонии.

Джерело: popcornnews