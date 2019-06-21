Три платья принцессы Дианы продали на аукционе за $300 тыс
На аукционе Kerry Taylor продали три культовых наряда принцессы Дианы
Наряды приобрели сразу же за очень крупную сумму, которая в разы превышала ожидаемую, - 300 000 долларов.
«Это единственные платья в своем роде - они были созданы специально для принцессы» - прокомментировали представители аукциона.
Все три комплекта выставил на продажу один коллекционер. Первое платье — персиковое в горошек от Catherine Walker. Его принцесса Диана надевала во время визита президента Турции в 1988 году. Это было одно из любимых платьев Дианы. Его продали за $ 116 765.
Второе платье-рубашку в полоску от David and Elizabeth Emanuel принцесса Диана надевала во время визита в Бахрейн вместе с принцем Чарльзом в 1986 году. Его купили за $ 133 073.
И третий образ — красный костюм Jasper Conran, который леди Ди надевала в 1984 году на круизном лайнере Royal Princess, — ушел с молотка за $ 78 474.
Джерело: Buro 24/7