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    Шоу-биз

    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)

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    Моника Беллуччи&nbsp; - 54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    Моника Беллуччи 

    Кинозвезда опубликовала кадр с фотосессии

    Моника Белуччи не устает поражать поклонников своей идеальной формой и молодым видом. Актриса не часто экспериментирует с образами, предпочитая классику и женственность.На этот раз звезда решила предстать в новом ярком виде, но все же оставаясь верной своим основополагающим принципам. Для кадра, опубликованного в соцсети, Моника выбрала платье-рубашку со свободной верхней частью, подчеркивающей стройную шею.

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    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)
    54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)

    Винный оттенок ткани очень к лицу актрисе и делает ее внешность немного роковой на контрасте с черными локонами.

    Прическу знаменитость выбрала самую простую – распущенные волосы на небрежный пробор. Обычно актриса носит длинные волосы, но сейчас, в угоду трендам, решила оставить длину до лопаток с мягким обрамлением прядей у лица.

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    актриса
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