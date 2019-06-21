54-летняя Моника Беллуччи предстала в образе роковой красотки (фото)



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Моника Беллуччи

Кинозвезда опубликовала кадр с фотосессии

Моника Белуччи не устает поражать поклонников своей идеальной формой и молодым видом. Актриса не часто экспериментирует с образами, предпочитая классику и женственность.На этот раз звезда решила предстать в новом ярком виде, но все же оставаясь верной своим основополагающим принципам. Для кадра, опубликованного в соцсети, Моника выбрала платье-рубашку со свободной верхней частью, подчеркивающей стройную шею.

Винный оттенок ткани очень к лицу актрисе и делает ее внешность немного роковой на контрасте с черными локонами.

Прическу знаменитость выбрала самую простую – распущенные волосы на небрежный пробор. Обычно актриса носит длинные волосы, но сейчас, в угоду трендам, решила оставить длину до лопаток с мягким обрамлением прядей у лица.



