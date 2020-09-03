В сети нашли фото замужней любовницы Брэда Питта с ее 68-летним супругом



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Восемь лет назад Николь вышла замуж за мужчину на 41 год

Как только 27-летнюю модель Николь Потуральски увидели на отдыхе с Брэдом Питтом, о ее жизни люди узнали столько же, сколько обо всех девушках, когда-либо замеченных подозрительно близко к актеру. И особенно удивительным оказался один факт: восемь лет назад Николь вышла замуж за мужчину на 41 год старше ее — известного в Германии ресторатора Роланда Мари — и родила от него сына, которому сейчас семь лет. Более того, знакомые пары утверждают, что Роланд и Николь все еще женаты и живут в свободном браке. 68-летний Мари якобы знает о новом романе девушки и ничего не имеет против Питта.

Чтобы найти хотя бы одно совместное фото Потуральски с ее мужем, фанатам пришлось провести целое расследование. Снимок, сделанный в 2017-м, наконец был обнаружен в инстаграме друга модели: на нем Роланд — мужчина, сидящий у края стола, а Николь — девушка с сигаретой. Фото быстро удалили со страницы, но Интернет, как известно, помнит все.

Фото: pagesix

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.