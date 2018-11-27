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    Жизнь

    Создан веб-архив памятников позднего модернизма в Украине

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    <p>Фрагмент мозаики &laquo;Цветы Полесья&raquo; художников Банковского Н., Шпаковского В. на Житомирской чулочной фабрике. Фото: Евгений Никифоров, 2018</p> - Создан веб-архив памятников позднего модернизма в Украине

    Фрагмент мозаики «Цветы Полесья» художников Банковского Н., Шпаковского В. на Житомирской чулочной фабрике. Фото: Евгений Никифоров, 2018

    Электронный каталог рассказывает о мозаики, витражи, скульптуры и отделки автобусных остановок, выполненные в 1960-1980-х годах в Житомирской области

    В течение четырех месяцев команда во главе с куратором Павлом Гудимовым и фотографом и исследователем Евгением Никифоровым, известным по книге «Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics», изучала монументально-декоративное искусство Житомирской области. По результатам поездок и архивных работ создали онлайн-карту произведений местных художников-монументалистов monumentalart.in.ua. Об этом сообщает Platfor.ma.

    В Веб-каталог вошли различные работы  - от декоративной отделки автопавильонов и кинотеатров до мозаик в столовых и холлах промышленных производств. Теперь можно не только посмотреть произведения, но и узнать имя автора, время и место его создания. Организаторы надеются, что этот проект даст старт аналогичным исследованиям в других областях Украины.

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    Витраж в Житомирском профессиональном политехническом лицее. Фото: Евгений Никифоров, 2018
    Фасад кинотеатра «Космос», украшенный мозаикой художника Александра Костюка. Фото: Евгений Никифоров, 2018
    Фрагмент мозаики «Цветы Полесья» художников Банковского Н., Шпаковского В. на Житомирской чулочной фабрике. Фото: Евгений Никифоров, 2018

    Проект инициировала ОО «Житомир: Сделай погромче» при поддержке Украинского культурного фонда.

     

    Житомир искусство
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