Создан веб-архив памятников позднего модернизма в Украине



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Фрагмент мозаики «Цветы Полесья» художников Банковского Н., Шпаковского В. на Житомирской чулочной фабрике. Фото: Евгений Никифоров, 2018

Электронный каталог рассказывает о мозаики, витражи, скульптуры и отделки автобусных остановок, выполненные в 1960-1980-х годах в Житомирской области

В течение четырех месяцев команда во главе с куратором Павлом Гудимовым и фотографом и исследователем Евгением Никифоровым, известным по книге «Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics», изучала монументально-декоративное искусство Житомирской области. По результатам поездок и архивных работ создали онлайн-карту произведений местных художников-монументалистов monumentalart.in.ua. Об этом сообщает Platfor.ma.

В Веб-каталог вошли различные работы - от декоративной отделки автопавильонов и кинотеатров до мозаик в столовых и холлах промышленных производств. Теперь можно не только посмотреть произведения, но и узнать имя автора, время и место его создания. Организаторы надеются, что этот проект даст старт аналогичным исследованиям в других областях Украины.

Проект инициировала ОО «Житомир: Сделай погромче» при поддержке Украинского культурного фонда.