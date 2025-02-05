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Співзасновника музичного лейблу, який ошукав вдову Скрябіна, оголошено у розшук

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Дружина покійного артиста Світлана Бабійчук
Фото з відкритих джерел

Компанія дружини артиста недоотримала понад 1,5 млн грн доходу за прослуховування його пісень

Співзасновника музичного лейбла Moon Records, який обманув дружину покійного артиста, оголошено в розшук, а директора судитимуть. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що після смерті Кузьми Скрябіна всі авторські права на його творчість перейшли до його дружини Світлани Бабійчук. Вона створила компанію з назвою, що збігається з його сценічним псевдонімом, щоб управляти цими правами.

Відповідно до договору з музичним лейблом від використання пісень артиста компанія жінки мала отримувати 70% доходу. Але цього не сталося, оскільки Світлану ошукали. Як виявилося, директор лейблу свідомо занижував кількість прослуховувань його пісень на цифрових платформах.

Через такі дії компанія вдови Скрябіна недоотримала понад 1,5 млн грн доходу за прослуховування пісень виконавця.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно директора музичного лейблу за фактами підробки документів та шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах шляхом зловживання довірою (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України). Ще одного учасника злочину – засновника музичного лейблу оголошено у розшук.

Раніше оперативники Департаменту кіберполіції встановили, що для збільшення неправомірних прибутків, лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією, котра займається дистрибуцією музики. Останні запевняли власницю творів, що закордонна фірма є їх дочірньою компанією і не бере собі жодних відсотків з прибутку. Насправді ж закордонні «партнери» забирали до 85% прибутку, а реальну кількість прослуховувань на стримінгових платформах також занижували.

За даними незалежної експертизи у сфері інтелектуальної власності, цифрове розповсюдження записів загиблого музиканта у 2017-2019 роках мало принести його дружині щонайменше 1,5 млн грн прибутку.

До слова, у 2021 році у мережі з’явилося відео, де мати загиблого співака Ольга Кузьменко звертається зокрема до генерального продюсера Moon Records Андрія Пасічника зі звинуваченнями в «розкраданні авторських прав» Андрія Кузьменка. Тоді вона казала, що за приховування інформації про нарахування за авторськими та суміжними правами проти лейблу відкрите кримінальне провадження.

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Теги: шахрайство гроші розшук слідство прокурор

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