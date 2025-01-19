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Викрито шахраїв, які ошукали людей на майже 10 млн гривень

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Викрито шахраїв, які ошукали людей на майже 10 млн гривень
Запорізькі правоохоронці викрили групу шахраїв
фото: ГУНП в Запорізькій області

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі

У Запоріжжі правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які ошукали людей на понад 9,5 мільйонів гривень. Про це повідомляє ГУНП у Запорізькій області.

59-річний організатор залучив до складу злочинної групи чотирьох жителів Запоріжжя  – двох чоловіків, 48 та 49 років, і двох жінок, 50 та 64 років. Він розробив шахрайську «схему», розподілив ролі між виконавцями, а зрештою  – і здобуті злочинним шляхом кошти.

Зловмисники пропонували місцевим жителям інвестувати гроші в розвиток «ювелірної корпорації» для отримання прибутку від її господарської діяльності. Вони підписували з вкладниками документи, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема акти прийому-передачі грошей, договори про залучення внесків членів кредитної спілки тощо. Повертати інвестовані кошти зловмисники не збирались та, щоб «прикрити» свою злочинну діяльність, здійснювали виплату відсотків, які не перевищували 30% від суми загального внеску.

З метою конспірації члени угруповання навіть розмови вели між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень. Так, у період з 2014 до 2019 року зловмисники встигли ошукати вісьмох жителів обласного центру.

«На цей час поліцейські в результаті кропіткої роботи зібрали докази протиправної діяльності фігурантів. Таким чином, організатору та трьом виконавцям інкримінують злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, вчинений у складі організованої групи, ще одному їхньому спільнику – аналогічний злочин, вчинений за попередньою змовою в складі групи осіб», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Національна поліція України попередила громадян про шахрайства під приводом купівлі й доставки автомобілів, дронів та спорядження для військовослужбовців. 

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Теги: злочин документи гроші шахрайство Запоріжжя Національна поліція України

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