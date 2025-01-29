Головна Київ Новини
search button user button menu button

Десятки ошуканих і пів мільйона збитків. У Києві викрито схему псевдоінвестування в криптовалюту

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Десятки ошуканих і пів мільйона збитків. У Києві викрито схему псевдоінвестування в криптовалюту
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Встановлено 78 потерпілих, яких за такою схемою ошукано на понад 500 тис. грн.

У Києві судитимуть трьох молодиків, які організували схему «інвестування в криптовалюту» та ошукали інвесторів на пів мільйона гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура

Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох киян за обвинуваченням в організації шахрайства під виглядом інвестування в криптобіржі (ч. 4 ст. 190 КК України).

Учасники групи у жовтні 2023 року створили та адміністрували Телеграм-канал 1 Million community, де рекламували високі заробітки на інвестуванні в криптовалюту.

Потенційних інвесторів переконували, що їх гроші вигідно вкладуть, а за кілька днів повернуть все з відсотками. Згодом просили заплатити комісію, щоб вивести зароблене. Коли інвестори вкладали більші суми, їх блокували.
Щоб залучити якомога більше клієнтів, учасники групи публікували фейкові відгуки задоволених людей, які ніби то вже отримали чималі прибутки.

Потенційних інвесторів переконували, що їх гроші вигідно вкладуть, а за кілька днів повернуть все з відсотками
Потенційних інвесторів переконували, що їх гроші вигідно вкладуть, а за кілька днів повернуть все з відсотками
фото: Київська міська прокуратура, Facebook
У своїй діяльності шахраї викорстовували різні номери мобільного зв'язку
У своїй діяльності шахраї викорстовували різні номери мобільного зв'язку
фото: Київська міська прокуратура? Facebook

Встановлено 78 потерпілих, яких за такою схемою ошукали на понад 500 тис. грн.

На даний час обвинувачені частково відшкодували завдані потерпілим збитки. 

Нагадаємо, у Києві судитимуть трьох молодиків, які шахрайським шляхом заволоділи прикрасами відомого бренду. Фігуранти підбирали промокод, отримуючи велику знижку, та за безцінь скуповували ювелірні вироби, а потім їх перепродавали, спричинивши підприємству збитків на суму понад 150 тис. грн. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Як встановили правоохоронці, троє киян, віком від 21 до 23 років, на сайті магазину прикрас у довільному порядку підбирали десятизначний промокод, доки не отримували суттєву знижку на товар.

Раніше Національна поліція України попередила громадян про шахрайства під приводом купівлі й доставки автомобілів, дронів та спорядження для військовослужбовців. 

Читайте також:

Теги: прокуратура гроші прокурор Київ шахрайство криптовалюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Три фактори, які здатні зламати Путіна
Чому Москва панікує після заяв Трампа
Вчора, 11:13
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин
31 грудня, 2024, 09:21
Тррамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо
Атака дронів на Київ: у Святошинському районі пошкоджено трамвайні колії
1 сiчня, 09:27
Наразі слідчі готують клопотання до суду про арешт вилученого майна
У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино, яке належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача
19 сiчня, 17:43
Основний обов’язок чергової – створити комфортні умови для відпочинку машиністів після напруженої зміни 
«Будильниця» київського метро. Цікава професія, про яку мало хто здогадується
24 сiчня, 09:09
Пришибська сільрада замовила два смартфони Google Pixel 8 Pro 12/512GB по 42,5 тис. грн
На Полтавщині сільська рада накупила люксових телефонів на 0,2 млн грн
24 сiчня, 05:15
Фірму-переможця було визначено шляхом проведення мистецького конкурсу
Продакшн Пінчука заробить 10,5 млн грн на Євробаченні
24 сiчня, 14:58
DeepSeek робить революцію у світі штучного інтелекту
Найбагатші люди світу втратили мільярди доларів через китайський чат-бот
Вчора, 11:36
Розмір місячної заробітної плати Тетяни Крупи становить 35 тис. 290 грн. Проте її припинили нараховувати з 5 жовтня 2024 року
Керівниця Хмельницької МСЕК Крупа досі обіймає цю посаду. Стало відомо, коли її звільнять
Вчора, 19:52

Новини

Десятки ошуканих і пів мільйона збитків. У Києві викрито схему псевдоінвестування в криптовалюту
Десятки ошуканих і пів мільйона збитків. У Києві викрито схему псевдоінвестування в криптовалюту
Атака дронів на Київ: уламки впали поблизу станції метро, є пошкодження
Атака дронів на Київ: уламки впали поблизу станції метро, є пошкодження
Душ під звуки пожежних сирен. Як у Києві проводжали на пенсію підполковника ДСНС
Душ під звуки пожежних сирен. Як у Києві проводжали на пенсію підполковника ДСНС
Прикордонники виявили фіктивне подружжя, яке «забуло» спільну адресу проживання  
Прикордонники виявили фіктивне подружжя, яке «забуло» спільну адресу проживання  
У столичному СІЗО ув'язнені вимагали $10 тис. у співкамерника на потреби «ворів в законі» з РФ
У столичному СІЗО ув'язнені вимагали $10 тис. у співкамерника на потреби «ворів в законі» з РФ
Конфлікт між двома чоловіками у пекарні у центрі Києва закінчився стріляниною
Конфлікт між двома чоловіками у пекарні у центрі Києва закінчився стріляниною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
71K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
44K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
43K
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір
38K
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua