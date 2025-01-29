Десятки ошуканих і пів мільйона збитків. У Києві викрито схему псевдоінвестування в криптовалюту

Встановлено 78 потерпілих, яких за такою схемою ошукано на понад 500 тис. грн.

У Києві судитимуть трьох молодиків, які організували схему «інвестування в криптовалюту» та ошукали інвесторів на пів мільйона гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох киян за обвинуваченням в організації шахрайства під виглядом інвестування в криптобіржі (ч. 4 ст. 190 КК України).

Учасники групи у жовтні 2023 року створили та адміністрували Телеграм-канал 1 Million community, де рекламували високі заробітки на інвестуванні в криптовалюту.

Потенційних інвесторів переконували, що їх гроші вигідно вкладуть, а за кілька днів повернуть все з відсотками. Згодом просили заплатити комісію, щоб вивести зароблене. Коли інвестори вкладали більші суми, їх блокували.

Щоб залучити якомога більше клієнтів, учасники групи публікували фейкові відгуки задоволених людей, які ніби то вже отримали чималі прибутки.

Потенційних інвесторів переконували, що їх гроші вигідно вкладуть, а за кілька днів повернуть все з відсотками фото: Київська міська прокуратура, Facebook

У своїй діяльності шахраї викорстовували різні номери мобільного зв'язку фото: Київська міська прокуратура? Facebook

Встановлено 78 потерпілих, яких за такою схемою ошукали на понад 500 тис. грн.

На даний час обвинувачені частково відшкодували завдані потерпілим збитки.

Нагадаємо, у Києві судитимуть трьох молодиків, які шахрайським шляхом заволоділи прикрасами відомого бренду. Фігуранти підбирали промокод, отримуючи велику знижку, та за безцінь скуповували ювелірні вироби, а потім їх перепродавали, спричинивши підприємству збитків на суму понад 150 тис. грн. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Як встановили правоохоронці, троє киян, віком від 21 до 23 років, на сайті магазину прикрас у довільному порядку підбирали десятизначний промокод, доки не отримували суттєву знижку на товар.

Раніше Національна поліція України попередила громадян про шахрайства під приводом купівлі й доставки автомобілів, дронів та спорядження для військовослужбовців.