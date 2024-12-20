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Вдову Кузьми Скрябіна ошукали? Поліція оголосила підозру директору музичного лейблу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вдову Кузьми Скрябіна ошукали? Поліція оголосила підозру директору музичного лейблу
Оперативники Департаменту кіберполіції встановили, що для збільшення неправомірних прибутків, лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією, котра займається дистрибуцією музики
фото: facebook.com/cyberpoliceua

Ймовірно, йдеться про лейбл Moon Records, який вже тривалий час вдова Андрія Кузьменка звинувачує у крадіжці авторських прав

Слідчі Нацполіції оголосили підозру директору музичного лейблу, яка ошукала спадкоємців відомого музиканта майже на 1,5 млн грн. Про це йдеться у соцмережах відомства.

Зазначається, що після смерті артиста авторські права на всю його творчість успадкувала дружина, яка заснувала компанію для менеджменту отриманих інтелектуальних надбань. Фірма дружини загиблого надала ліцензію на будь-яке відтворення всіх його пісень лейблу звукозапису, який продюсує відомих українських артистів.

Укладена між ними угода передбачала, що 70% доходу від використання інтелектуальної власності співака отримуватиме його жінка, а 30% за менеджмент його активів отримуватиме лейбл звукозапису. Проте розрахунок винагороди, який відправляли фірмі дружини загиблого впродовж трьох років з моменту укладення договору, не відповідав реальним даним на ринку цифрової дистрибуції музики – директор лейблу звукозапису умисно занижувала кількість прослуховування музичних треків на стримінгових платформах та суму винагороди правовласниці.

Оперативники Департаменту кіберполіції встановили, що для збільшення неправомірних прибутків, лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією, котра займається дистрибуцією музики. Останні запевняли власницю творів, що закордонна фірма є їх дочірньою компанією і не бере собі жодних відсотків з прибутку. Насправді ж закордонні «партнери» забирали до 85% прибутку, а реальну кількість прослуховувань на стримінгових платформах також занижували.

За даними незалежної експертизи у сфері інтелектуальної власності, цифрове розповсюдження записів загиблого музиканта у 2017-2019 роках мало принести його дружині щонайменше 1,5 млн грн прибутку.

У кіберполіції не зазначають, який саме лейбл отримав підозру, однак враховуючи наведену інформацію, ймовірно, йдеться про лейбл Moon Records, з яким вже тривалий час є «боротьба» у вдови Андрія Кузьменка – Світлани Бабійчук.

Так, у 2021 році у мережі з’явилося відео, де мати загиблого співака Ольга Кузьменко звертається зокрема до генерального продюсера Moon Records Андрія Пасічника зі звинуваченнями в «розкраданні авторських прав» Андрія Кузьменка. Тоді вона казала, що за приховування інформації про нарахування за авторськими та суміжними правами проти лейблу відкрите кримінальне провадження.

У 2023-му розгорівся ще один скандал. Це сталося після того, як Moon Records незаконно випустив альбом каверів співачки Dakooka (яка з 2014 року й до повномасштабного вторгнення регулярно виступала в РФ і має у репертуарі всього кілька україномовних треків) на пісні Скрябіна.

Вдова Андрія тоді виступила з заявою, що 100% авторських прав на пісні її загиблого чоловіка і гурту «Скрябін», засновником і фронтменом якого він був, належать ТОВ «Кузьма Скрябін». І використовувати музику гурту на стримінгових платформах можна лише з дозволу її фірми. Дозволу Moon Records на випуск альбому каверів, відповідно, ніхто не давав, а тому Кузьменко назвала діяння лейблу «відкритим піратством».

Нагадаємо, 2 лютого 2024 року виповнюється дев'ять років з моменту, коли в Дніпропетровській області в ДТП загинув відомий український співак, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко (Кузьма). За цей час пішла в засвіти і його мама, а донька в пам’ять про батька розвинула мережу пекарень. Та найбільшою пам'яттю та спадком залишаються пісні артиста, які досі співають українці.

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Теги: українці скандал прослуховування жінка дружина співак відео

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