У столиці шахрай ошукав пенсіонерку на $4 тисячі

Зловмисник зателефонував жінці похилого віку та повідомив, що її донька потрапила у ДТП і терміново потрібні кошти для операції

У Києві оперативники затримали чоловіка, який ошукав пенсіонерку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Повідомляється, що до поліції звернулася 73-річна місцева мешканка та повідомила, що її ошукали.

"До пенсіонерки зателефонував невідомий, який відрекомендувався лікарем та заявив, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду й зараз перебуває у лікарні та терміново потрібні кошти на операцію. Через деякий час до потерпілої приїхав зловмисник, який відрекомендувався довіреною особою лікаря й вона віддала незнайомцю 4 тис. дол.», – йдеться в повідомленні.

Порушником виявився 39-річний житель Львівської області, який минулого року звільнився з місць позбавлення волі. Правоохоронці вилучили в нього гроші потерпілої та затримали зловмисника.

Чоловікові оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій. Фігуранту вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 200 тис. грн. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що шахраї розробили нову схему, за допомогою якої виманюють гроші у сімей полонених та зниклих безвісти.