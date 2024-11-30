У столиці шахрай ошукав пенсіонерку на $4 тисячі
Зловмисник зателефонував жінці похилого віку та повідомив, що її донька потрапила у ДТП і терміново потрібні кошти для операції
У Києві оперативники затримали чоловіка, який ошукав пенсіонерку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Повідомляється, що до поліції звернулася 73-річна місцева мешканка та повідомила, що її ошукали.
"До пенсіонерки зателефонував невідомий, який відрекомендувався лікарем та заявив, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду й зараз перебуває у лікарні та терміново потрібні кошти на операцію. Через деякий час до потерпілої приїхав зловмисник, який відрекомендувався довіреною особою лікаря й вона віддала незнайомцю 4 тис. дол.», – йдеться в повідомленні.
Порушником виявився 39-річний житель Львівської області, який минулого року звільнився з місць позбавлення волі. Правоохоронці вилучили в нього гроші потерпілої та затримали зловмисника.
Чоловікові оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій. Фігуранту вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 200 тис. грн. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що шахраї розробили нову схему, за допомогою якої виманюють гроші у сімей полонених та зниклих безвісти.
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