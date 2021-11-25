  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Спортивный диетолог назвала продукты, которые улучшают кожу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Спортивный диетолог назвала продукты, которые улучшают кожу

    Диетолог подчеркнула важность включения в рацион ягод и гранатов

    Спортивный диетолог из Австралии Тара Кафф (Tara Kaff) раскрыла улучшающие состояние кожи продуты питания. Ее слова приводит Daily Mail.

    В первую очередь эксперт порекомендовала чаще употреблять в пищу ферментированные продукты, такие как кефир, чайный гриб, йогурты, кимчи, квашеная капуста, соленые огурцы и тому подобное. Она заявила, что такая еда содержит большое количество биодоступных питательных веществ, которые наполняют кожу полезными микроэлементами изнутри.

    Помимо этого, специалист посоветовала есть больше темно-зеленых листовых овощей. Например, брокколи, капуста и кейл богаты соединениями серы, которые избавляют кожу от токсинов, делая ее красивой, чистой и сияющей.

    Автор материала также подчеркнула важность включения в рацион ягод и гранатов. По ее словам, в них содержится большое количество антиоксидантов, противовоспалительных и питательных веществ, поддерживающих выработку коллагена и помогающих защитить кожу от ультрафиолетового излучения.

    Диетолог добавила, что не стоит пренебрегать продуктами, богатыми Омега-3 жирными кислотами. Так, семена льна и чиа, лосось, сардины увлажняют и разглаживают кожу, а также обладают противовоспалительным действием и борются с сухостью и потерей тонуса эпидермиса.

    Кроме того, эксперт отметила необходимость регулярного потребления продуктов, содержащих бета-каротин. «Морковь и сладкий картофель помогают омолодить кожу и способствуют обновлению клеток», — заверила она.

    Читайте также: Супруга Остапчука призналась, что за свои деньги оплачивает коммуналку и покупает продукты
    Теги: здоровый образ жизни здоровое питание
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Спортивный диетолог назвала продукты, которые улучшают кожу