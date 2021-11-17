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    Как правильно есть углеводы без вреда для фигуры. Диетолог назвала простой способ

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    Как правильно есть углеводы без вреда для фигуры. Диетолог назвала простой способ

    Оказывается, худеть можно и не отказываясь от вкусного хлеба и макарон

    Американский диетолог Джессика Болл назвала способ есть углеводы без вреда для фигуры и организма. Ее рекомендации приводит Yahoo News.

    Болл считает, что углеводы незаслуженно получили плохую репутацию и признается, что она не собирается отказываться от вкусного хлеба и макарон, так как и с этими продуктами в рационе можно худеть. «Углеводы — это топливо, которое необходимо нашему мозгу, и они помогают нам зарядиться энергией на весь день. И, как и в других продуктах, в яблоке или кусочке хлеба есть не только углеводы», — отметила специалист и перечислила полезные продукты для правильного питания, богатые углеводами.

    В первую очередь диетолог посоветовала добавить в рацион цельнозерновые продукты, поскольку в них содержатся клетчатка, железо, витамины группы B и антиоксиданты, которые могут помочь предотвратить развитие рака и диабета. В пример Болл привела коричневый рис, киноа, овсяные хлопья, хлеб из цельного зерна и даже цельнозерновой попкорн.

    Специалист отметила, что многие люди считают фрукты вредными для фигуры, потому что в них содержится сахар. Однако этот сахар — природный, и его употребление позволяет потреблять меньше «плохого» сахара. Болл советует не мучить себя и не сдерживаться, когда захочется съесть яблоко или посыпать овсяную кашу ягодами.

    Диетолог также рекомендовала есть больше овощей и не отказываться от кукурузы и картофеля, которые часто считаются вредными. «В картофеле и кукурузе много клетчатки, калия и витамина С, а также есть немного белка, который повышает выносливость. Эти богатые антиоксидантами продукты помогут улучшить здоровье кишечника и укрепить иммунную систему», — сказала она.

    Фасоль, нут и чечевица — полезные и одновременно содержащие углеводы бобовые, заметила Болл. Бобовые особенно важны для веганов и вегетарианцев, потому что в их составе есть белок. Эти продукты снижают риск развития диабета, способствуют похудению, улучшают здоровье сердца, а также снижают кровяное давление.

    Последними в списке полезных углеводов стали молочные продукты. Врач рекомендует тем, у кого нет непереносимости лактозы или других противопоказаний, не отказываться от молочной продукции. «Это отличный источник кальция, витамина B12, калия и белка», — заключила диетолог.

    Ранее американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: здоровое питание диета еда
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    Как правильно есть углеводы без вреда для фигуры. Диетолог назвала простой способ