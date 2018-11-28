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    Жизнь

    Средневековый собор в Бельгии переделали в кафе

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    Средневековый собор в Бельгии переделали в кафе

    В интерьере использовали бирюзово-голубой цвет, который повторяет оттенок на витражах часовни

    Дизайнерская студия Van Staeyen Intérieur Architecten создала готическое кафе в бывшей часовне Святого Иоанна средневекового собора Богоматери в Антверпене. Заведение называется Cafe De Plek. Часовня, которая была местом поклонения, превратилась в уютные бар и кафе. Об этом сообщает buro247.

    Дизайнеры из Van Staeyen Interieur Architecten, работая над интерьером кафе, вдохновлялись структурными элементами готического собора. Внутри часовни установили специальную деревянную конструкцию, которая служит баром, а вокруг нее расставили столики. Окна в импровизированном баре по форме соответствуют реальным окнам в соборе. В интерьере использовали бирюзово-голубой цвет, который повторяет оттенок на витражах часовни. Основатель студии Йохан ван Стайн называет этот стиль «современной готикой».

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    Средневековый собор в Бельгии переделали в кафе
    Средневековый собор в Бельгии переделали в кафе
    Средневековый собор в Бельгии переделали в кафе
    Средневековый собор в Бельгии переделали в кафе
    Средневековый собор в Бельгии переделали в кафе

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