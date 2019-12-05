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    Шоу-биз

    Вышел трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде (видео)

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    <p>Фильм об агенте 007 получил название &laquo;Не время умирать&raquo;</p> <div></div> - Вышел трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде (видео)

    Фильм об агенте 007 получил название «Не время умирать»

    Джеймс Бонд возвращается из отпуска на Ямайке, встречает свою преемницу и сталкивается с таинственным злодеем в исполнении Рами Малека

    Вышел первый полноценный трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Это последняя картина с Дэниелом Крейгом в роли агента 007.

    По сюжету Джеймс Бонд отошел от службы и наслаждается жизнью на Ямайке. В какой-то момент к нему обращается его старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ и просит помочь спасти похищенного ученого. Но в результате спецагент попадает в ловушку загадочного злодея в маске, который вооружен технологическим оружием. Его роль исполнил Рами Малек. Кроме того, Бонд знакомится со своей преемницей, которую в фильме сыграла Лашана Линч.

    В фильме также снялись Ана де Армас, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Кристоф Вальц и другие. Режиссером выступил Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Маньяк»).

    Украинская премьера фильма «Не время умирать» намечена на 9 апреля 2020 года

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