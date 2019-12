Хоакин Феникс стал «человеком года» по версии зоозащитной организаци



Еще в трехлетнем возрасте актер отказался от употребления мяса и до сих пор придерживается вегетарианства

Голливудская звезда стал лицом кампании PETA по запрету передвижных цирков

Звезда «Джокера» актер Хоакин Феникс стал «человеком года» по версии американской зоозащитной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Недавно актер стал лицом кампании PETA, направленной на продвижение законодательства, запрещающего передвижные цирки с дикими животными. Его лицо на плакате с надписью «Все мы – животные» появилось на рекламных щитах на Таймс-сквер.

Также Феникс выступил в качестве продюсера документального фильма об активистах, выступающих за права животных.

Ранее PETA называла «человеком года» папу римского Франциска, телеведущую Опру Уинфри и актрису Анжелику Хьюстон.