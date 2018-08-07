Стало известно, какие подарки Меган Маркл придется вернуть обратно



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Меган Маркл

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Но в отличие от большинства людей, которые после дня рождения разбирают подарки и радуются каждому, Меган Маркл должна будет вернуть часть презентов.

Дело в том, что согласно королевскому регламенту: «Члены королевской семьи не могут принимать подарки, в том числе, услуги или гостеприимство, которые возлагают на них любого рода обязательства перед дарителем».

Поэтому, Меган должна будет вернуть сэмплы продуктов и подарки от предпринимателей, пересылка которых не будет стоить слишком дорого; подарки от фанатов, которые вызывают опасения насчет мотива этого подарка; деньги (если Меган не сможет отправить их обратно, то должна передать на благотворительность); книги от авторов на контроверсионные темы, пишет журнал Harpers Bazaar.

Меган сможет оставить себе сэмплы и подарки от предпринимателей (в том числе, дизайнеров), обратная пересылка которых стоит дорого; подарки от предпринимателей, подаренные ей в качестве сувенира во время официального визита куда-либо; подарки от представителей государственных органов и благотворительных организаций; цветы, еду и презенты, стоимость которых не превышает £150; книги от авторов на темы, которые не являются дискуссионными; деньги, которые от лица Меган будут переданы благотворительным организациям.