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    Эминем открыл ресторан, и сам раздает заказы (фото)

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    Американский рэпер Маршалл Мэтерс III, более известный как Эминем - Эминем открыл ресторан, и сам раздает заказы (фото)
    Американский рэпер Маршалл Мэтерс III, более известный как Эминем

    В меню ресторана значатся три вида пасты

    Американский рэпер Маршалл Мэтерс III, более известный как Эминем, открыл ресторан Mom's Spaghetti («Мамины спагетти») в центре Детройта. Об этом сообщает местная газета The Detroit News.

    Отмечается, что название заведения отсылает к строчке о приступе тошноты перед рэп-батлом из песни хип-хоп-артиста Lose Yourself.

    По информации издания, за несколько часов до открытия ресторана выстроилась большая очередь из поклонников Эминема. Когда заведение заработало, к окну выдачи заказов вышел сам хип-хоп-артист. Он лично обслуживал первых посетителей. Его появление оказалось сюрпризом для фанатов, поскольку заранее об этой акции не упоминали.

    В меню ресторана значатся три вида пасты: «мамины спагетти», «мамины спагетти с фрикадельками» и «спагетти-сэндвич». Шеф-повар Mom's Spaghetti рассказала, что для блюд они стремились приготовить не изысканный соус, а воссоздать «вкус соуса как из консервной банки». Рядом с закусочной также открылся трейлер с атрибутикой музыканта, в котором продают футболки, толстовки, виниловые альбомы и кассеты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес еда
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    Эминем открыл ресторан, и сам раздает заказы (фото)