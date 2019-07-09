Стало известно, почему принц Чарльз всегда появляется на крестинах внуков с гвоздикой из своего сада



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Принц Чарльз Hello.ru

В эти выходные в частной часовне королевы Елизаветы в Виндзорском замке Меган Маркл и принц Гарри крестили своего сына

Как ранее сообщал Scotch, среди присутствующих был и дедушка виновника торжества - принц Чарльз, чей образ привлек не меньше внимания, чем белоснежное платье Dior герцогини Меган.

Преданные поклонники британской королевской семьи на официальных портретах с крестин Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора заметили одну неприметную на первый взгляд деталь - розовый цветок на пиджаке принца Чарльза, отца Уильяма и Гарри. Оказалось, что с таким же бутоном в петлице он приходил и на крестины принцессы Шарлотты и принца Луи.

Как выяснилось, это гвоздика сорта Devon Wizard. Она растет в саду принца Уэльского в Хайгроув Хаус, его любимой резиденции. Период цветения этой гвоздики выпадает как раз на июль, месяц, когда крестили младших детей герцог и герцогиня Кембриджские. Для справки, принц Джордж прошел обряд в октябре, так что на семейных фото с церемонии, Чарльз позирует без гвоздики в петлице. Разумеется, этот цветок принц выбрал не случайно, на то есть трогательная причина.

«Считается, что своим названием гвоздика или dianthus (родовое латинское название) обязана греческим словам ‘dios’ - бог и ‘anthos’ - цветок. В дословном переводе гвоздика - это божественный цветок или цветок бога. К тому же в культуре это растение считается символом вечной родительской любви», - рассказывает главный флорист Lavender Green Flowers, салона, занимавшегося цветочным оформлением свадеб Пиппы Миддлтон и Софи, графини Уэссекской.

Джерело: Hello!