Меган Маркл возьмет еще одну собаку из приюта для сына Арчи



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Меган Маркл очень любит собак fakty.ua

Герцогиня Сассекская полностью оправдывает роль покровителя организации Mayhew, помогающей бездомным собакам и кошкам

Сейчас все основные заботы Меган Маркл связаны с ее двухмесячным сыном, принцем Арчи. В минувшую субботу состоялась церемония крещения мальчика, на которой присутствовали принц Чарльз и герцогиня Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, мама Меган Дория Рэгланд и сестры принцессы Дианы - Леди Сара МакКоркодейл и Леди Джейн Фэллоуз.

В ближайшее же время, если верить изданию The Sun, Меган займется поиском бездомного щенка: она планирует совершить тур по ближайшим к их дому в Виндзоре приютам для животных и выбрать подходящую собаку. По словам инсайдеров, Меган хочет, чтобы у Арчи появился четырехлапый друг, с которым у малыша будут ассоциироваться теплые моменты из детства.

Напомним, в США Меган регулярно занималась волонтерской деятельностью в пользу организаций, спасающих бездомных животных. Однажды во время такой работы она и взяла себе двух собак - Богарта и Гая. При переезде в Лондон Богарта пришлось оставить в Америке у хороших друзей, так как из-за старости он рисковал не перенести долгий перелет и смену обстановки. А Гай теперь живет вместе с Меган и Гарри и даже успел подружиться с королевой Елизаветой II. С недавнего времени у пары есть еще одна собака – черный лабрадор, которого они также взяли из приюта.



Джерело: Hello!