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    Жизнь

    Стало известно, сколько должен длиться «нормальный» секс

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    Стало известно, сколько должен длиться «нормальный» секс

    Мужчины и женщины отвечали по-разному. Кто-то рассказывал о 30-секундном сексуальном опыте, а кто-то впечатлял рассказами о сексе в несколько часов

    Многие удивляются, когда слышат рассказы подруг о многочасовых секс-марафонах с любимым. Возможно ли это? И сколько в принципе должен длиться обычный среднестатистический секс?

    Психологу Брендону Зиечу удалось ответить на этот вопрос. Он провел ряд научных исследований, чтобы сделать официальное заявление.

    Сколько в среднем длится половой акт?

    Как проходил научный эксперимент? Брендон собрал круг ученых из разных институтов и вместе с научной командой отыскал 500 пар. Зиеч задал им один единственный вопрос: «Как долго длился ваш последний секс?»

    Мужчины и женщины отвечали по-разному. Кто-то рассказывал о 30-секундном сексуальном опыте, а кто-то впечатлял рассказами о сексе в несколько часов.

    «Никаких результатов», — наверняка решил исследователь и продолжил трудиться над научным экспериментом. Целых 4 недели те же пары вели сексуальный дневник и совокуплялись с секундомером в руках.

    Спустя месяц Брендон вновь опросил участников выборки и наконец определил, сколько должен длиться «нормальный» секс. Ответ получился такой — 5 минут 24 секунды. Также исследователь выяснил, что секс у зрелых пар короче, чем у молодых. А самым долгим сексом занималась пара из Турции. Их результат — 3 минуты 42 секунды.

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