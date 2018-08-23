Стало известно, сколько времени Мелания Трамп тратит на макияж каждый день



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Мелания Трамп

Пусть Меланию часто критикуют за ее «неуместные» наряды, в плане макияжа – придраться не к чему

«Впервые я встретила Меланию 17 лет назад во время ее съемок для одной рекламы. Еще тогда она покорила меня своей улыбкой, позитивным и уверенным отношением к жизни. Работать же с ней ежедневно я начала семь лет назад, и, хочу отметить, что с тех пор она не изменилась. Это одна из самых прекрасных и уверенных в себе женщин, которых я встречала»

Сдержанный, но одновременно подчеркивающий славянскую красоту – он из раза в раз приковывает к ней еще больше взглядов. Николь Брил, личный визажист Мелании, рассказала The Telegraph о главных бьюти-секретах Первой леди и не только:

«Мелания не любит слишком броский макияж, она из тех женщин, кто для акцента всегда выбирает глаза, а не губы. Вне зависимости от того, какой наряд на ней, для макияжа она предпочитает теплые, пастельные тона. Исключение – ее голубые глаза, которые я выделяю с помощью лайнера, густого слоя туши и нередко мерцающих теней»

«В общей сложности я трачу на макияж Мелании 1 час 15 минут в день. У нее безупречная, ухоженная кожа, но это не значит, что я могу поспешить. В

выглядеть так, как выглядит она – это большой ежедневный труд, и она требует такого же щепетильного отношения к себе».

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Джерело: harpersbazaar.com.ua