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    Жизнь

    Стало известно, сколько времени Мелания Трамп тратит на макияж каждый день

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    Мелания Трамп - Стало известно, сколько времени Мелания Трамп тратит на макияж каждый день
    Мелания Трамп

    Пусть Меланию часто критикуют за ее «неуместные» наряды, в плане макияжа – придраться не к чему

    Сдержанный, но одновременно подчеркивающий славянскую красоту – он из раза в раз приковывает к ней еще больше взглядов. Николь Брил, личный визажист Мелании, рассказала The Telegraph о главных бьюти-секретах Первой леди и не только:

    «Впервые я встретила Меланию 17 лет назад во время ее съемок для одной рекламы. Еще тогда она покорила меня своей улыбкой, позитивным и уверенным отношением к жизни. Работать же с ней ежедневно я начала семь лет назад, и, хочу отметить, что с тех пор она не изменилась. Это одна из самых прекрасных и уверенных в себе женщин, которых я встречала»

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    Сумка Hermès Birkin, $75 000
    Вечернее платье Monique Lhuillier, $8000
    Платье Erdem, $5000
    Пальто Dolce&Gabbana $51 000
    Рубашка Balmain $1 380
    Платье-пальто Delpozo, $2950
    Платье Delpozo, $2650
    Платье Emilio Pucci, $2160
    Платье Giambattista Valli, $3685
    Платье Maison Valentino, $5490
    Костюм Michael Kors, $10 000
    Платье-рубашка Gabriela Hurs, $2047
    Платье Dolce & Gabbana, $40 000
    Платье Michael Kors Collection, $2995
    Платье Monique Lhuillier, $3130

    «Мелания не любит слишком броский макияж, она из тех женщин, кто для акцента всегда выбирает глаза, а не губы. Вне зависимости от того, какой наряд на ней, для макияжа она предпочитает теплые, пастельные тона. Исключение – ее голубые глаза, которые я выделяю с помощью лайнера, густого слоя туши и нередко мерцающих теней»

    «В общей сложности я трачу на макияж Мелании 1 час 15 минут в день. У нее безупречная, ухоженная кожа, но это не значит, что я могу поспешить. В 48 выглядеть так, как выглядит она – это большой ежедневный труд, и она требует такого же щепетильного отношения к себе».

    Джерело: harpersbazaar.com.ua

    образ жизни мода и красота Мелания Трамп (скотч, ру)
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