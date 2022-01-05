Губернатор Скічко замилував мережу виконанням хітів Білик і Скрябіна (відео)
Скічко співав під час того, як кермував автомобілем
Колишній шоумен та губернатор Черкащини Олександр Скічко продемонстрував свої співочі таланти. Відео, на яких Скічко переспівує хіти Скрябіна і Ірини Білик, опублікувала його дружина Єлизавета Юрушева в Instagram.
«Це просто людина їде в машині і співає. Для мене це щось неможливе, якщо я співаю, то розбігаються всі! Люблю його голос і його обожнюю! Мій нереальний чоловік мрії!», – написала Юрушева.
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Підписники Юрушевої висловили захоплення голосом і талановитим співом її чоловіка.
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