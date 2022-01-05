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    Губернатор Скічко замилував мережу виконанням хітів Білик і Скрябіна (відео)

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    До того, як стати чиновником, Скічко працював ведучим - Губернатор Скічко замилував мережу виконанням хітів Білик і Скрябіна (відео)
    До того, як стати чиновником, Скічко працював ведучим
    фото Олександр Скічко/Instagram

    Скічко співав під час того, як кермував автомобілем

    Колишній шоумен та губернатор Черкащини Олександр Скічко продемонстрував свої співочі таланти. Відео, на яких Скічко переспівує хіти Скрябіна і Ірини Білик, опублікувала його дружина Єлизавета Юрушева в Instagram.

    «Це просто людина їде в машині і співає. Для мене це щось неможливе, якщо я співаю, то розбігаються всі! Люблю його голос і його обожнюю! Мій нереальний чоловік мрії!», – написала Юрушева.

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    Допис, поширений Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

    Підписники Юрушевої висловили захоплення голосом і талановитим співом її чоловіка.

    Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко запустив в Іnstagram змагання. Нардеп запостив рецепт «мітболів по-оболонськи» від Миколи Тищенка і пропонує українцям кулінарне змагання.

    Також депутат партії «Слуга народу» Віталій Безгін вирішив порадувати підписників новим фото на сторінці Facebook, але резонанс викликали не гори, а зовнішній вигляд політика.

    Теги: депутат політика дружина Олександр Скічко пісня
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    Губернатор Скічко замилував мережу виконанням хітів Білик і Скрябіна (відео)