Губернатор Скічко замилував мережу виконанням хітів Білик і Скрябіна (відео)

До того, як стати чиновником, Скічко працював ведучим

Скічко співав під час того, як кермував автомобілем

Колишній шоумен та губернатор Черкащини Олександр Скічко продемонстрував свої співочі таланти. Відео, на яких Скічко переспівує хіти Скрябіна і Ірини Білик, опублікувала його дружина Єлизавета Юрушева в Instagram.

«Це просто людина їде в машині і співає. Для мене це щось неможливе, якщо я співаю, то розбігаються всі! Люблю його голос і його обожнюю! Мій нереальний чоловік мрії!», – написала Юрушева.

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Підписники Юрушевої висловили захоплення голосом і талановитим співом її чоловіка.

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