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    Жизнь

    Старший брат Майкла Джексона женится на модели, которая моложе его на 40 лет

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    Старший брат Майкла Джексона женится на модели, которая моложе его на 40 лет

    Любви все возрасты покорны - актуальность этой фразы в который доказал старший брат Майкла Джексона, 63-летний Джермейн Джексон.

    Он объявил, что в скором времени женится на своей возлюбленной, 23-летней модели Мадее Веласкес. Джермейн лично подтвердил новость голландскому изданию De Telegraaf.

    С Мадеей Джермейн начал встречаться вскоре после развода с третьей женой, общественным деятелем Халимой Рашид, с которой он прожил 12 лет. Причина - агрессивное поведение и физическое насилие Халимы в отношении Джермейна.


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    До этого он был женат на модели Хезел Гордейл - у них родилось трое детей, а брак продлился 15 лет. Затем он встречался с Маргарет Мальдонадо, которая родила ему еще двоих детей. Следующей женой Джермейна стала бывшая подруга его младшего брата Рэнди -  Алехандра Оазиаза. Она также родила музыканту двоих сыновей.

    Джерело: Hello!

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