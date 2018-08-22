Звезда фильма «Малышка на миллион» тайно вышла замуж: появились первые фото



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Хилари Суонк и Филипп Шнайдер

В минувшие выходные звезда фильма «Малышка на миллион» Хилари Суонк тайно вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Филиппа Шнайдера

Церемония прошла в заповеднике Сент-Люсия в Калифорнии. В живописных декорациях парка церемония была похожа на сказку, а актриса — на принцессу.

Невеста была в кружевном платье Elie Saab Haute Couture Atelier, которое дизайнеры бренда создали эксклюзивно для нее. Хилари осталась невероятна довольна своим свадебным нарядом.

«Я люблю Elie Saab уже много лет и в восторге от того, что они изготовили платье для меня. Я хотела что-то романтичное, вневременное, и они превзошли все мои ожидания!», - отметила невеста.

Джерело: graziamagazine.ru