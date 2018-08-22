Дженнифер Гарден получила собственную звезду на Аллее Славы



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Дженнифер Гарден

Дженнифер Гарден, олицетворяющая собой пример сильной и независимой женщины, удостоилась личной звезды на Аллее Славы в Голливуде

Поздравить актрису пришли трое ее детей - Вайолетт, Серафина и Сэмюэл, родители и две сестры со своими семьями. Радостное событие разделили с Дженнифер Гарнер и ее коллеги – Стив Карелл, Джуди Грир и Брайан Крэнстон. Что касается Бена Аффлека, то он предпочел не появляться на «бенефисе» бывшей жены.

Дженнифер Гарнер начала актерскую карьеру 20 лет назад, за это время у нее накопилось множество ярких ролей. Гарнер запомнилась зрителям в молодежных ромкомах («Из 13 в 30», «Призраки бывших подружек»), экшнах (сериал «Шпионка») и серьезных драмах («Далласский клуб покупателей»).

Совсем скоро 46-летняя актриса появится в остросюжетном боевике Пьера Мореля «Багровая мята». Ее героиня, потеряв в уличной перестрелке мужа и дочь, берет правосудие в свои руки и мстит всем виновным в трагедии. В новом амплуа Дженнифер Гарнер увидим 13 сентября. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/dzhennifer-garden-poluchila-sobstvennuyu-zvezdu-na-allee-slavy/

Джерело: Киноафиша