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    Шоу-биз

    Дженнифер Гарден получила собственную звезду на Аллее Славы

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    Дженнифер Гарден - Дженнифер Гарден получила собственную звезду на Аллее Славы
    Дженнифер Гарден

    Дженнифер Гарден, олицетворяющая собой пример сильной и независимой женщины, удостоилась личной звезды на Аллее Славы в Голливуде

    Поздравить актрису пришли трое ее детей - Вайолетт, Серафина и Сэмюэл, родители и две сестры со своими семьями. Радостное событие разделили с Дженнифер Гарнер и ее коллеги – Стив Карелл, Джуди Грир и Брайан Крэнстон. Что касается Бена Аффлека, то он предпочел не появляться на «бенефисе» бывшей жены.

    Дженнифер Гарнер начала актерскую карьеру 20 лет назад, за это время у нее накопилось множество ярких ролей. Гарнер запомнилась зрителям в молодежных ромкомах («Из 13 в 30», «Призраки бывших подружек»), экшнах (сериал «Шпионка») и серьезных драмах («Далласский клуб покупателей»).

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    Дженнифер Гарден получила собственную звезду на Аллее Славы
    Дженнифер Гарден получила собственную звезду на Аллее Славы
    Дженнифер Гарден получила собственную звезду на Аллее Славы
    Дженнифер Гарден получила собственную звезду на Аллее Славы
    Дженнифер Гарден получила собственную звезду на Аллее Славы

    Совсем скоро 46-летняя актриса появится в остросюжетном боевике Пьера Мореля «Багровая мята». Ее героиня, потеряв в уличной перестрелке мужа и дочь, берет правосудие в свои руки и мстит всем виновным в трагедии. В новом амплуа Дженнифер Гарнер увидим 13 сентября. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/dzhennifer-garden-poluchila-sobstvennuyu-zvezdu-na-allee-slavy/

    Джерело: Киноафиша

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