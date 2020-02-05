Стихия нового в Cavalleria Rusticana



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Сантуцца - Екатерина Мыколайко, Лючия - Любовь Канюка Фото: Мария Волкова

31 января концертная постановка оперы Пьетро Масканьи Cavalleria Rusticana вызвала бурю восторга в Киевской опере

В ее арсенале - платок, что обманчиво указывает против жертвенности в пользу бешенства, у него - несбывшиеся любовные мечты, разрушающие матримониальные союзы. У матери - почти ничего, кроме беспомощности, которая не утолит страсти влюбленных. У Альфио же - сжатые кулаки и жажда мести. 31 января концертная постановка оперы Пьетро Масканьи Cavalleria Rusticana вызвала бурю восторга в Киевской опере.

Среди опер, являющихся неизменными гостями театров мира, особое место занимает произведение итальянца Масканьи. Его премьера стала грандиозным событием, и по подсчетам, в течении только жизни автора на его родине сценические воплощения были осуществлены более 14000 раз. Одноактная, полна сюжетных перипетий, опера продолжительностью более часа выходит за рамки веристской эстетики, хотя и указывает на начало музыкального веризма. «Опера - загадка, а отношения героев – стихия» - таким является краткое содержание цитаты главного дирижера и постановщика оперы Виктора Плоскины.

Фото: Мария Волкова

Не стихийным, а вполне уместным выглядит ребрендинг театра на Подоле. Он касается не только обновленного музыкального репертуара, но и одухотворенной среды за дверью. Наряду с богемностью Национальной оперы, в Киевской чувствуется приятная эстетичность.

Задача не исковеркать нарочитой виртуозностью минималистичность сценического воплощения - не из легких. Однако она реализовалась полностью: зрители с интересом восприняли концертную постановку, которая заключается, среди прочего, в отсутствии грима и декораций, а не в отсутствии актерской игры. Героически отпетая, однако не героическая партия Турриду прозвучала в исполнении Александра Гурца. Для подъёма на стремительные музыкальные вершины певец редко «выбирал лифт», поэтому иногда карабкался через три-четыре ступеньки хоть и не спотыкаясь, но пронзительно теряя ловко изображенные П. Масканьи графические тонкости колебаний образа значительно «младшего» темброво Турриду.

Впервые в государственном театре (Киев) было объявлено кастинг на исполнителей главных ролей. Удивительно органической была исполнительница роли Сантуццы, солистка Днепровской Оперы, с выразительным тембром, Екатерина Николайко. Мамой-Лючией была Любовь Канюка. Молодой солистке театра Анастасии Полищук досталась роль соблазнительницы Лолы, а харизмой поразил Альфио - энергичный Александр Мельничук.

Лола - Анастасия Полищук. Фото: Мария Волкова

Несомненно, в поисках баланса после «отсоединения» зрелищной стороны оперы вызовы не обошли оркестр и его руководителя. Но под руководством Виктора Плоскины не только невероятной красоты "Интермеццо", а и все тончайшие детали фразировки, целостность инструментальной картины подверглись революционным преобразованиям. Оркестр того вечера - к сожалению, редко праздничное явление украинских театров.

Эмоциональная содержательность и чистая искренность музыки, обнаружена благодаря концертной постановке, где «ничего лишнего» превратилось в sine qua non, в очередной раз доказывает не только шедевральность оперы, но и высокий культурный уровень Киевской оперы, где стихия нового захватывает каждого прикоснувшегося к ней поклонника.

Дзвенислава Сафьян