Гренландія стала магнітом для мандрівників після претензій Трампа

Гренландія була та залишається складним і дорогим туристичним напрямком

Після того як Гренландія опинилася в центрі геополітичних дискусій через територіальні претензії Дональда Трампа, острів став справжнім магнітом для мандрівників. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Завдяки запуску перших прямих рейсів United Airlines зі США у 2025 році, потік іноземних туристів зріс удвічі порівняно з попереднім роком. Також через політичне протистояння США та Європи інтерес до регіону лише посилюється: авіасполучення з Нью-Йорком цьогоріч стартує раніше, а мережа аеропортів розширюється на південь та схід острова.

Попри зовнішню схожість з Ісландією, Гренландія залишається значно складнішим і дорожчим напрямком. Через відсутність доріг між поселеннями мандрівники змушені пересуватися на човнах або гелікоптерах. Висока вартість логістики робить ціни на острові екстремальними: звичайна кава коштує близько $9, а ніч у скромному тризірковому готелі Нуука у високий сезон перевищує $350. Віддалені наметові табори в дикій природі обходяться ще дорожче – до $1400-2200 доларів з особи за добу.

Перший повноцінний літній сезон виявив серйозні прогалини в підготовці території до масового туризму:

у пікові періоди готелі столиці були переповнені, через що авіакомпанії облаштовували тимчасові хостели прямо в терміналах аеропортів;

негода часто призводить до масових скасувань рейсів, а раптове закриття аеропорту Нуук через вимоги безпеки Данії змушувало літаки розвертатися посеред океану;

оскільки більшість місцевих жителів зайняті в державному секторі або рибальстві, туристична сфера критично залежить від сезонних іноземних працівників.

Експерти ринку підкреслюють, що Гренландія – це продукт не для масового споживача, а для «дослідників», готових миритися з побутовими незручностями заради автентичності. Туристи цінують острів за можливість взяти участь у традиційних інуїтських каффеміках, риболовлі у льодовикових водах та проживання в глемпінгах серед недоторканої природи. Місцеві підприємці наголошують, що не прагнуть копіювати модель Ісландії, роблячи ставку на дику «сиру» атмосферу та ексклюзивність, де відсутність сервісу формату Amazon Prime є частиною пригоди.

Як відомо, західне узбережжя Гренландії пережило найтепліший січень за весь час спостережень. У столиці острова Нууку середня температура місяця вперше стала плюсовою: близько +0,1°C. Це майже на вісім градусів вище за кліматичну норму та трохи перевищило попередній рекорд, який тримався ще з 1917 року.

В окремі дні погода була зовсім не зимовою: температура піднімалася приблизно до +11°C, що для Арктики в січні вважається аномалією. Потепління охопило не лише столицю, а й інші райони західного узбережжя.

До слова, згідно з останніми даними опитування YouGov, ставлення жителів Європи до Сполучених Штатів впало до найнижчої позначки за останнє десятиліття. Головним каталізатором різкого негативу стали наміри президента Дональда Трампа щодо анексії Гренландії.

Спроби Вашингтона встановити контроль над островом викликали рішучий протест у ключових європейських країнах. Рівень несхвалення дій США коливається від 62% у Франції до рекордних 84% у Данії.