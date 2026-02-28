Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Гренландія стала магнітом для мандрівників після претензій Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: Bloomberg

Гренландія була та залишається складним і дорогим туристичним напрямком

Після того як Гренландія опинилася в центрі геополітичних дискусій через територіальні претензії Дональда Трампа, острів став справжнім магнітом для мандрівників. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Завдяки запуску перших прямих рейсів United Airlines зі США у 2025 році, потік іноземних туристів зріс удвічі порівняно з попереднім роком. Також через політичне протистояння США та Європи інтерес до регіону лише посилюється: авіасполучення з Нью-Йорком цьогоріч стартує раніше, а мережа аеропортів розширюється на південь та схід острова.

Попри зовнішню схожість з Ісландією, Гренландія залишається значно складнішим і дорожчим напрямком. Через відсутність доріг між поселеннями мандрівники змушені пересуватися на човнах або гелікоптерах. Висока вартість логістики робить ціни на острові екстремальними: звичайна кава коштує близько $9, а ніч у скромному тризірковому готелі Нуука у високий сезон перевищує $350. Віддалені наметові табори в дикій природі обходяться ще дорожче – до $1400-2200 доларів з особи за добу.

Перший повноцінний літній сезон виявив серйозні прогалини в підготовці території до масового туризму:

  • у пікові періоди готелі столиці були переповнені, через що авіакомпанії облаштовували тимчасові хостели прямо в терміналах аеропортів;
  • негода часто призводить до масових скасувань рейсів, а раптове закриття аеропорту Нуук через вимоги безпеки Данії змушувало літаки розвертатися посеред океану;
  • оскільки більшість місцевих жителів зайняті в державному секторі або рибальстві, туристична сфера критично залежить від сезонних іноземних працівників.

Експерти ринку підкреслюють, що Гренландія – це продукт не для масового споживача, а для «дослідників», готових миритися з побутовими незручностями заради автентичності. Туристи цінують острів за можливість взяти участь у традиційних інуїтських каффеміках, риболовлі у льодовикових водах та проживання в глемпінгах серед недоторканої природи. Місцеві підприємці наголошують, що не прагнуть копіювати модель Ісландії, роблячи ставку на дику «сиру» атмосферу та ексклюзивність, де відсутність сервісу формату Amazon Prime є частиною пригоди.

Як відомо, західне узбережжя Гренландії пережило найтепліший січень за весь час спостережень. У столиці острова Нууку середня температура місяця вперше стала плюсовою: близько +0,1°C. Це майже на вісім градусів вище за кліматичну норму та трохи перевищило попередній рекорд, який тримався ще з 1917 року. 

В окремі дні погода була зовсім не зимовою: температура піднімалася приблизно до +11°C, що для Арктики в січні вважається аномалією. Потепління охопило не лише столицю, а й інші райони західного узбережжя.

До слова, згідно з останніми даними опитування YouGov, ставлення жителів Європи до Сполучених Штатів впало до найнижчої позначки за останнє десятиліття. Головним каталізатором різкого негативу стали наміри президента Дональда Трампа щодо анексії Гренландії. 

Спроби Вашингтона встановити контроль над островом викликали рішучий протест у ключових європейських країнах. Рівень несхвалення дій США коливається від 62% у Франції до рекордних 84% у Данії.

Теги: туризм Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єврокомісар з питань енергетики пояснив, що наміри Трампа щодо найбільшого острова світу стали «тривожним сигналом» для ЄС
ЄС вирішив скоротити залежність від американського газу через заяви про Гренландію
29 сiчня, 09:47
Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд та генерал-губернатор Мері Саймон відвідали офіційне відкриття консульства Канади в Нууку
Франція та Канада відкрили консульства в Гренландії на фоні погроз Трампа
7 лютого, 01:57
США та Данія перезапустили переговори після заяв Трампа
США, Данія та Гренландія відновили переговори про безпеку і «червоні лінії»
29 сiчня, 08:32
НАТО зробило Арктику окремим військовим проєктом
Командування НАТО в Європі розпочало планування місії в Арктиці
3 лютого, 19:53
В італійських Альпах лавина накрила лижників
Лавина в Альпах забрала життя трьох французьких туристів
16 лютого, 15:21
Прапор Гренландії з'явився на Олімпіаді
Олімпіада. Вболівальники збірної Данії з хокею принесли прапор Гренландії на гру з США
15 лютого, 10:52
Король Фредерік вітає Кіма Кільсена, спікера парламенту Гренландії
Король Данії прибув до Гренландії з «візитом солідарності»
18 лютого, 17:33
Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що інтерес США до Гренландії не пов’язаний із копалинами
США назвали головну причину інтересу до Гренландії
18 лютого, 18:26
Прем’єрка Данії заявила про вибори через загострення ситуації довкола Гренландії
Прем'єрка Данії пояснила, чому вважає дострокові вибори доцільними
26 лютого, 18:17

Життя

Гренландія стала магнітом для мандрівників після претензій Трампа
Гренландія стала магнітом для мандрівників після претензій Трампа
Принц Вільям розійшовся із Кейт Міддлтон у телефонній розмові: історія кохання Уельских
Принц Вільям розійшовся із Кейт Міддлтон у телефонній розмові: історія кохання Уельских
«Я не найкращий батько». Зеленський розповів, як війна змінила його життя
«Я не найкращий батько». Зеленський розповів, як війна змінила його життя
Блогерка порівняла вартість продуктів у магазинах Польщі та України: ціни
Блогерка порівняла вартість продуктів у магазинах Польщі та України: ціни
Одна з найвідоміших українських телеведучих святкує 50-річчя
Одна з найвідоміших українських телеведучих святкує 50-річчя
Неймовірна історія подружжя, яке врятувалося після підриву Каховської ГЕС, стала основою п'єси
Неймовірна історія подружжя, яке врятувалося після підриву Каховської ГЕС, стала основою п'єси

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua