Зірка українських серіалів втратила єдиного сина на війні
Тетяна Комарова відома за роботами у найпопулярніших вітчизняних серіалах та роботі в театрі. Серед останніх робіт актриси – у модному серіалі «Справа НБР»
Акторка Тетяна Комарова втратила єдиного сина на війні. Про це повідомили колеги актриси і її родичі соцмережі.
Світлана Бойкова повідомила, що її племінник Максим, тобто син Комарової, пішов на війну добровольцем. «Мій рідний племінник... Учасник бойових дій, пішов на війну добровольцем... Світла пам'ять... Люблю», – написала жінка.
Як пишуть родичі, хлопцю було лише 29 років. Тетяна після втрати сина залишилася зовсім сама.
Що відомо про Тетяну Комарову?
Тетяна Олександрівна (уроджена Ільченко) народилася 29 листопада 1968 року в Києві. Навчалася в середній школі № 141. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого, курс народної артистки України І.А. Молостової. Після заміжжя змінила прізвище на Комарова.
З 1992 року – актриса київського «Театру драми та комедії на лівому березі Дніпра». Театральні роботи Тетяни Комарової: Монашка – «Без... кінцева подорож» Ст. Іванова; Горпіна – «Олеся» М. Кропивницького; Еліза - «Гра про закоханого лихваря» за п'єсою Ж.-Б. Мольєра «Скупий»; Перший Апельсин - «Кохання до трьох апельсинів» До. Гоцці; Флоранс, Мешканка села – «Рогоносець» Ф. Кроммелинка; Місіс Марчмонт – «Ідеальний чоловік» О. Уайльда; Розалінда - «Примхи Маріанни» А. де Мюссе; Друга придворна жінка - «Ах, мій любий Августин...», п'єса П. Ензикату з мотивів казок Р. Х. Андерсена; Уявна дружина де Пурсоньяка, Матрос - «Багато галасу в Парижі» за п'єсою Ж.-Б. Мольєра «Пан де Пурсоньяк»; Оксана – «Брешуни» А. Ірванця; Хані - Хто боїться? за п'єсою Еге. Олбі «Хто боїться Вірджинії Вульф?»; Рита - "Море... Ніч... Свічки..." за п'єсою Й. Бар-Йосефа "Це велике море" та інші.
З 1989 року знімається у кіно та серіалах. Серед них: «Астенічний синдром», «Брюнетка за тридцять копійок», «Територія краси», «Екстрасенси-детективи», «Нюхач», «Старший слідчий», «Час йти, час повертатися», «Чутливий міліціонер», «За загадкових обставин», «Васька», «Сім'янин», «Місячна зозуля», «Вишивальниця в сутінках», «Підступи кохання», «За законом», «Що робить твоя дружина?», «Територія краси», «Останній кордон. Продовження», «Екстрасенси-детективи», «Доярка з Хацапетівки «Повернення Мухтара», «Як довго я на тебе чекала», «Жіночий лікар», «Самотній за контрактом», «Підкидьки», «Схованки», «Як довго я на тебе чекала», та інших.
