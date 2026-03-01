Зірка українських серіалів втратила єдиного сина на війні

Тетяна Комарова відома за роботами у найпопулярніших вітчизняних серіалах та роботі в театрі. Серед останніх робіт актриси – у модному серіалі «Справа НБР»

Акторка Тетяна Комарова втратила єдиного сина на війні. Про це повідомили колеги актриси і її родичі соцмережі.

Світлана Бойкова повідомила, що її племінник Максим, тобто син Комарової, пішов на війну добровольцем. «Мій рідний племінник... Учасник бойових дій, пішов на війну добровольцем... Світла пам'ять... Люблю», – написала жінка.

Як пишуть родичі, хлопцю було лише 29 років. Тетяна після втрати сина залишилася зовсім сама.

фото: Вася Бойкова/Facebook

фото: Вася Бойкова/Facebook

Що відомо про Тетяну Комарову?

Тетяна Олександрівна (уроджена Ільченко) народилася 29 листопада 1968 року в Києві. Навчалася в середній школі № 141. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого, курс народної артистки України І.А. Молостової. Після заміжжя змінила прізвище на Комарова.

З 1992 року – актриса київського «Театру драми та комедії на лівому березі Дніпра». Театральні роботи Тетяни Комарової: Монашка – «Без... кінцева подорож» Ст. Іванова; Горпіна – «Олеся» М. Кропивницького; Еліза - «Гра про закоханого лихваря» за п'єсою Ж.-Б. Мольєра «Скупий»; Перший Апельсин - «Кохання до трьох апельсинів» До. Гоцці; Флоранс, Мешканка села – «Рогоносець» Ф. Кроммелинка; Місіс Марчмонт – «Ідеальний чоловік» О. Уайльда; Розалінда - «Примхи Маріанни» А. де Мюссе; Друга придворна жінка - «Ах, мій любий Августин...», п'єса П. Ензикату з мотивів казок Р. Х. Андерсена; Уявна дружина де Пурсоньяка, Матрос - «Багато галасу в Парижі» за п'єсою Ж.-Б. Мольєра «Пан де Пурсоньяк»; Оксана – «Брешуни» А. Ірванця; Хані - Хто боїться? за п'єсою Еге. Олбі «Хто боїться Вірджинії Вульф?»; Рита - "Море... Ніч... Свічки..." за п'єсою Й. Бар-Йосефа "Це велике море" та інші.

З 1989 року знімається у кіно та серіалах. Серед них: «Астенічний синдром», «Брюнетка за тридцять копійок», «Територія краси», «Екстрасенси-детективи», «Нюхач», «Старший слідчий», «Час йти, час повертатися», «Чутливий міліціонер», «За загадкових обставин», «Васька», «Сім'янин», «Місячна зозуля», «Вишивальниця в сутінках», «Підступи кохання», «За законом», «Що робить твоя дружина?», «Територія краси», «Останній кордон. Продовження», «Екстрасенси-детективи», «Доярка з Хацапетівки «Повернення Мухтара», «Як довго я на тебе чекала», «Жіночий лікар», «Самотній за контрактом», «Підкидьки», «Схованки», «Як довго я на тебе чекала», та інших.

