Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Зірка українських серіалів втратила єдиного сина на війні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: Тетяна Комарова/Facebook

Тетяна Комарова відома за роботами у найпопулярніших вітчизняних серіалах та роботі в театрі. Серед останніх робіт актриси – у модному серіалі «Справа НБР»

Акторка Тетяна Комарова втратила єдиного сина на війні. Про це повідомили колеги актриси і її родичі соцмережі.

Світлана Бойкова повідомила, що її племінник Максим, тобто син Комарової, пішов на війну добровольцем. «Мій рідний племінник... Учасник бойових дій, пішов на війну добровольцем... Світла пам'ять... Люблю», – написала жінка.

Як пишуть родичі, хлопцю було лише 29 років. Тетяна після втрати сина залишилася зовсім сама.

Зірка українських серіалів втратила єдиного сина на війні фото 1
фото: Вася Бойкова/Facebook
Зірка українських серіалів втратила єдиного сина на війні фото 2
фото: Вася Бойкова/Facebook

Що відомо про Тетяну Комарову?

Тетяна Олександрівна (уроджена Ільченко) народилася 29 листопада 1968 року в Києві. Навчалася в середній школі № 141. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого, курс народної артистки України І.А. Молостової. Після заміжжя змінила прізвище на Комарова.

З 1992 року – актриса київського «Театру драми та комедії на лівому березі Дніпра». Театральні роботи Тетяни Комарової: Монашка – «Без... кінцева подорож» Ст. Іванова; Горпіна – «Олеся» М. Кропивницького; Еліза - «Гра про закоханого лихваря» за п'єсою Ж.-Б. Мольєра «Скупий»; Перший Апельсин - «Кохання до трьох апельсинів» До. Гоцці; Флоранс, Мешканка села – «Рогоносець» Ф. Кроммелинка; Місіс Марчмонт – «Ідеальний чоловік» О. Уайльда; Розалінда - «Примхи Маріанни» А. де Мюссе; Друга придворна жінка - «Ах, мій любий Августин...», п'єса П. Ензикату з мотивів казок Р. Х. Андерсена; Уявна дружина де Пурсоньяка, Матрос - «Багато галасу в Парижі» за п'єсою Ж.-Б. Мольєра «Пан де Пурсоньяк»; Оксана – «Брешуни» А. Ірванця; Хані - Хто боїться? за п'єсою Еге. Олбі «Хто боїться Вірджинії Вульф?»; Рита - "Море... Ніч... Свічки..." за п'єсою Й. Бар-Йосефа "Це велике море" та інші.

З 1989 року знімається у кіно та серіалах. Серед них: «Астенічний синдром», «Брюнетка за тридцять копійок», «Територія краси», «Екстрасенси-детективи», «Нюхач», «Старший слідчий», «Час йти, час повертатися», «Чутливий міліціонер», «За загадкових обставин», «Васька», «Сім'янин», «Місячна зозуля», «Вишивальниця в сутінках», «Підступи кохання», «За законом», «Що робить твоя дружина?», «Територія краси», «Останній кордон. Продовження», «Екстрасенси-детективи», «Доярка з Хацапетівки «Повернення Мухтара», «Як довго я на тебе чекала», «Жіночий лікар», «Самотній за контрактом», «Підкидьки», «Схованки», «Як довго я на тебе чекала», та інших.

Як відомо, унаслідок влучання ворожого дрона «Ланцет» на трасі «Слов’янськ – Харків» 5 лютого загинув журналіст та офіцер Десантно-штурмових військ Сергій Фісун. Про це повідомив його побратим Олександр Рудик. Сергію Фісуну було 47 років.

Теги: війна смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів
Російська іпотечна піраміда тріснула: найбільший забудовник просить залатати діру в 50 млрд рублів
5 лютого, 10:14
Противник намагається тиснути, але результатів немає
Окупанти видихаються? Огляд фронту
20 лютого, 09:55
Полярниця розповіла про роботу на станції «Академік Вернадський» під час війни
«Людина, якій страшно, не поїде в Антарктику». Нова очільниця української експедиції – про роботу на краю світу
7 лютого, 20:30
CNN: «Руйнівна ера» Трампа змушує Європу й Україну шукати шлях до виживання
CNN: «Руйнівна ера» Трампа змушує Європу й Україну шукати шлях до виживання
13 лютого, 02:15
Зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків
Удар по Сумщині: є постраждалі (фото)
3 лютого, 07:41
Руслан Микула
Росії знадобиться не менше двох років, щоб окупувати Донеччину, – співзасновник DeepStateUA
9 лютого, 14:15
Буено виступав за «Реал» з 1959 до 1971 року
Пішов з життя легендарний ексфутболіст «Реала»
7 лютого, 23:48
Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа
Уражено російський завод, який є важливою ланкою у створенні крилатих ракет
19 лютого, 10:56
США встановили новий дедлайн для переговорів про війну
Трамп прив’язав завершення війни РФ проти України до знакової дати
24 лютого, 15:26

Життя

Зірка українських серіалів втратила єдиного сина на війні
Зірка українських серіалів втратила єдиного сина на війні
Гренландія стала магнітом для мандрівників після претензій Трампа
Гренландія стала магнітом для мандрівників після претензій Трампа
Принц Вільям розійшовся із Кейт Міддлтон у телефонній розмові: історія кохання Уельских
Принц Вільям розійшовся із Кейт Міддлтон у телефонній розмові: історія кохання Уельских
«Я не найкращий батько». Зеленський розповів, як війна змінила його життя
«Я не найкращий батько». Зеленський розповів, як війна змінила його життя
Блогерка порівняла вартість продуктів у магазинах Польщі та України: ціни
Блогерка порівняла вартість продуктів у магазинах Польщі та України: ціни
Одна з найвідоміших українських телеведучих святкує 50-річчя
Одна з найвідоміших українських телеведучих святкує 50-річчя

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua