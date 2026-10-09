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Стиліст Андре Тан назвав пʼять речей, які мають бути в гардеробі кожної українки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Андре Тан дав стильні поради для українок
фото: Іnstagram.com/andre_tan_official

Андре Тан дав поради, як зробити повсякденні образи унікальними

Український стиліст Андре Тан назвав п'ять речей, які мають бути в гардеробі кожної жінки. Дизайнер дав поради, як стилізувати базові речі та зібрати універсальні образи для повсякдення. Про це пише «Главком» із посиланням на відео експерта в Instagram.

Низ, який добре сидить

Андре Тан радить мати у своєму гардеробі базові, а саме нижні елементи образів. Йдеться про джинси, штани та спідницю, які можна стилізувати з іншими речами.

«Перше – це низ, який добре сидить. Джинси, брюки або спідниця. Щоб одразу вдягнути і піти, і не довго думати», – пояснив дизайнер.

Верхні елементи образу

Також до свого гардеробу варто додати сорочки, топи або светри, які підходять за кольоротипом людини. Однак стиліст зауважив, що треба бути обережними з білим кольором.

«Верх, який красиво виглядає і робить ваше обличчя дуже красивим. Сорочка, топ, светрик у вашому кольорі. Білий – лише якщо вам це дуже подобається і він вам дуже личить», – зазначив він.

Верхній одяг

Також треба мати кілька варіантів верхнього одягу, який зазвичай довершує осінні образи. Йдеться про жакет, куртку чи кардиган. «Третє – це річ, яка збирає ваш образ. Жакет, кардиган або легка куртка. Одягли – і комбінація вже має свій характер», – пояснив дизайнер.

Взуття

Також невідʼємним елементом гардеробу є взуття. Андре Тан радить мати саме зручне взуття, а не вишукані підбори. «Четверте – це зручне, обов'язкове взуття, яке поєднується з більшістю вашого гардероба. Так, без підборів також можна виглядати дуже-дуже прекрасно. Передайте тим, хто в цьому сумнівається».

Особистий акцент

Для особливості власного стилю стиліст радить мати річ, яка робить щоденні образи унікальними. «Прикраса, хустка, сумка або колір, за яким вас обов'язково будуть впізнавати. Це, як то кажуть, ваш автограф. Гардероб має допомагати вам бути особливою», – резюмував Андре Тан.

Зазначимо, «Главком» підготував детальний місячний календар стрижок на жовтень 2026 року. Він допоможе визначити сприятливі та несприятливі дні для оновлення зачіски. Жовтень вважають сприятливим періодом для відновлення волосся після літа. Саме час позбутися пошкоджених кінчиків, змінити довжину або поекспериментувати з кольором. Астрологи радять планувати такі процедури з урахуванням фаз Місяця.

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Теги: стиль мода поради Андре Тан одяг

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