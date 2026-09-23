Олена Зеленська у Нью-Йорку продемонструвала вишукані образи (фото)

Олена Зеленська показалася у стильних образах із золотими та оригінальними прикрасами

Олена Зеленська прибула до США разом із Володимиром Зеленським у рамках дипломатичного тижня. Перша леді розпочала свій візит із низки зустрічей у Нью-Йорку, де продемонструвала кілька своїх образів. Про це розповідає «Главком».

Зустріч із дружиною прем'єр-міністра Великої Британії

фото: Олена Зеленська/Telegram

У Нью-Йорку Олена Зеленська зустрілася з дружиною прем’єр-міністра Великої Британії та Північної Ірландії Енді Бернема, Марі-Франс ван Хіл.

На зустрічі перша леді показалася у стриманому образі пастельних тонів. Вона обрала чорні штани та сорочку зі світлим жакетом із принтом у клітинку, а також лакові підбори. Образ Олени Зеленської доповнили золоті сережки та брошка з китицями. Зазначимо, у цьому образі Олена Зеленська згодом відвідала й інші зустрічі.

фото: Олена Зеленська/Telegram

«Ми ще не були знайомі особисто, але вона вже передала мені дуже теплого листа, коли її чоловік відвідував Україну цього літа. І зараз дуже приємна нагода зустрітися в Нью-Йорку під час заходів із нагоди 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН», – йдеться у дописі першої леді.

Образи Олени та Володимира Зеленських під час прибуття до Нью-Йорка

фото: кадр з відео

До Нью-Йорка Олена Зеленська прибула у діловому чорному костюмі із жакета та широких штанів-палаццо. Образ першої леді доповнювали чорні підбори із акцентним гострим передником. Водночас Володимир Зеленський показався у чорному костюмі, в якому він зазвичай зʼявляється на публіці та ділових зустрічах.

Нагадаємо, у березні перша леді Олена Зеленська також мала офіційний візит до США цього тижня. На публічних заходах перша леді показалася в різноманітних образах, які вона доповнила незвичними брошками.