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Ukrainian Fashion Week. Якими були найяскравіші образи зірок та киян

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олена Лавренюк, подружжя Наталія Татарінцева та Євген Кот, а також Оля Полякова відвідали Ukrainian Fashion Week
фото: скриншоти з відео Іnstagram/olenalavrenyuk/kot_jenya/polyakovamusic

Актори, співаки та інші знаменитості показалися на цьогорічному Тижні моди у Києві

Вересень у Києві почався з відкриття Ukrainian Fashion Week SS27. Заходи та покази у рамках Тижня моди тривали з 2 по 6 вересня. Масштабна подія зібрала безліч митців, моделей та гостей, серед яких були українські зірки. Про це розповідає «Главком».

Програму Тижня моди у Києві відкрив показ бренду жіночого одягу дизайнерки Катерини Сільченко. Показ the COAT by Katya Silchenko пройшов у Національній опері України. На заході показалися такі зірки, як Дмитро Монатік та його дружина Ірина, Оля Полякова, Катерина Кузнецова, Віра Брежнєва, Олена Лавренюк, Наталка Денисенко, Христина Соловій, Tayanna, Григорій та Христина Решетніки, подружжя Наталія Татарінцева та Євген Кот та інші.

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Допис, поширений JetSetter.ua (@jetsetterua)

Дмитро Монатік вбрався у чорну сорочку та довгі шорти. Його образ доповнили блакитні лофери, кепка та кольорова брошка. Ірина Монатік обрала чорне вбрання з кремовою накидкою із бахромою.

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Допис, поширений Dmytro Monatik (@monatik_official)

Співачка Оля Полякова одягла бордову сукню з відкритими стегнами, доповнивши образ сумкою в тон. Акторка Катерина Кузнецова обрала для показу чорну вʼязану сукню з помаранчевими аксесуарами.

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Допис, поширений Olya Polyakova (@polyakovamusic)

Співачка Віра Брежнєва одяглася у мʼятний тренч та темний одяг під ним. 

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Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Акторка Олена Лавренюк обрала довгу чорну сукню, доповнивши її золотими прикрасами та клатчем.

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Допис, поширений Олена Лавренюк (@olenalavrenyuk)

Співачка Христина Соловій прийшла на показ у білій мереживній сукні з чорними підборами. Виконавиця Tayanna вбралася у мʼятну сукню-кімоно з квітковим принтом, доповнивши образ білою сумкою та підборами. Акторка Наталка Денисенко вбралася у білу сукню з перлами, пірʼями, завершивши свій образ віялом та акцентними прикрасами. 

Подружжя Решетників одяглося в образи у схожих кольорах. Христина Решетник обрала білу сукню з піʼями у формі квітів, а ведучий Григорій Решетник вбрався у костюм із сірим жакетом, чорними штанами та білою сорочкою.

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Допис, поширений Khrystyna Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Зіркове подружжя танцівників Наталія Татарінцева та Євген Кот також відвідали показ у рамках Тижня моди. Наталія Татарінцева одягла зелену сукню з чорними підборами та білою сумкою. Євген Кот обрав чорний костюм із жакета та штанів без сорочки, доповнивши образ окулярами.

3 вересня відбувся показ бренду J’amemme у червоній залі Київського залізничного вокзалу. На заході показалися Jerry Heil, Катерина Кухар та Соня Плакидюк.

Співачка Jerry Heil прибула на показ у чорній атласній сукні. Свій образ зірка вирішила не доповнювати прикрасами та яскравим макіяжем. Прикрасою її образу була зачіска з хвилястим волоссям.

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Допис, поширений JetSetter.ua (@jetsetterua)

Балерина Катерина Кухар обрала для Тижня моди бежевий образ, доповнивши його сумкою та підборами темнішого відтінку. Модель і фотографиня Соня Плакидюк показалася у чорному незвичному вбранні із золотими прикрасами та віялом.

5 вересня в Мистецькому арсеналі відбулися покази низки брендів. На заході серед зірок можна було побачити Ольгу Сумську, Христину Соловій та Ілону Гвоздьову.

Народна артистка Ольга Сумська відвідала четвертий день Тижня моди у блакитній вишиванці. Христина Соловій показалася у чорному корсеті та шортах, на високих підборах. Танцюристка також відвідала покази, обравши витончений образ. Вона вбралася у довгу сукню світло-лимонного кольору з підборами в тон та золотою сумкою у вигляді мушлі.

Окрім зірок, знаменитостей та моделей на показах стильні та оригінальні образи продемонстрували й інші гості.

Кияни відвідали покази у стильних та незвичних аутфітах.

Нагадаємо, Ірина Данилевська залишила посаду CEO Ukrainian Fashion Week. Новою очільницею Тижня моди стала Єлизавета Ущека, яка останні п'ять років керувала Департаментом комунікацій організації. Ірина Данилевська очолювала Ukrainian Fashion Week із моменту його заснування у 1997 році.

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Теги: Київ мода фото шоубіз

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