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Тиждень моди у Парижі 2026: найяскравіші сукні та образи світових зірок (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Грейс Гаммер, Емма Коррін та Фань Бінбін на Тижні моди у Парижі
фото: Getty Images

Карді Бі, Зендая, Синтія Еріво та інші знаменитості показались на Тижні моди у Парижі

Тиждень моди в Парижі цього року демонструє яскраві образи та дебютні колекції 2026 року відомих дизайнерів. Серед гостей, які відвідують заходи та доріжки модного тижня, відомі особистості та зірки. «Главком» зробив підбірку найяскравіших образів Тижня моди.

Карді Бі

Карді Бі у сукні від від дизайнера Роберта Вуна
Карді Бі у сукні від від дизайнера Роберта Вуна
фото: Getty Images

Відома американська реп-виконавиця та акторка Карді Бі відвідала показ колекції Robert Wun Haute Couture сезону осінь-зима 2026/2027 на Тижні моди у Парижі.

Карді Бі в сукні від дизайнера Роберта Вуна
Карді Бі в сукні від дизайнера Роберта Вуна
фото: Getty Images

На доріжці вона позувала у яскравій червоній сукні від дизайнера Роберта Вуна. Ця модель має обтислий силует, водночас із пишним шлейфом та корсетом. Образ реперки доповнили червоні рукавиці та сумка у формі кулі.

Синтія Еріво

Синтія Еріво в сукні від Balenciaga
Синтія Еріво в сукні від Balenciaga
фото: Getty Images

Зірка фільму «Чародійка», британська акторка Синтія Еріво, з'явилася на Тижні моди на показі Balenciaga Haute Couture сезону осінь-зима 2026/2027. Вона вбралася у коричневу сукню цього бренду з яскравими діамантами та пишною спідницею нижче колін. Образ акторки доповнив гірчичний жакет.

Емма Коррін

Емма Коррін одягла жакет із нової колекції Schiaparelli
Емма Коррін одягла жакет із нової колекції Schiaparelli
фото: Getty Images

Акторка англійського походження Емма Коррін, яка зіграла роль принцеси Діани у четвертому сезоні серіалу «Корона» про британську родину, також відвідала Тиждень моди у Парижі.

Емма Коррін у жакеті з колекції Schiaparelli
Емма Коррін у жакеті з колекції Schiaparelli
фото: Getty Images

Вона одягла жакет із нової колекції Schiaparelli, з різнокольоровим пір'ям. Цей жакет має високий комір-крило та об'ємні пташині дзьоби на грудях, та навіть хвіст.

Зендая

Зендая на прем'єрі фільму Крістофера Нолана «Одіссея»
Зендая на прем'єрі фільму Крістофера Нолана «Одіссея»
фото: Getty Images

Цьогоріч американська акторка Зендая показалася в ефектній білій сукні під час Тижня моди у Парижі на прем'єрі фільму Крістофера Нолана «Одіссея».

Зендая у сукні від дому моди Louis Vuitton
Зендая у сукні від дому моди Louis Vuitton
фото: Getty Images

Зірка постала перед камерами у розкішному образі від дому моди Louis Vuitton. На акторці була молочна сукня максі з мереживом, а також об'ємне болеро з воланами та довгими рукавами. Сукня мала відкрите декольте та зону живота.

Фань Бінбін

Фань Бінбін в образі від дизайнера Роберта Вуна
Фань Бінбін в образі від дизайнера Роберта Вуна
фото: Getty Images

Популярна китайська акторка Фань Бінбін підкорила Тиждень моди у Парижі яскравими образами. Один з них був від дизайнера Роберта Вуна. Акторка обрала довгу фіолетову сукню з накидкою, яка покривала руки, тулуб та голову зірки. Акценту образу додало масивне срібне кольє.

Фань Бінбін у сукні від шведського дизайнера Кевіна Жерманьє
Фань Бінбін у сукні від шведського дизайнера Кевіна Жерманьє
фото: Getty Images

Найяскравішою сукнею Фань Бінбін була сукня від шведського дизайнера Кевіна Жерманьє. Це різнобарвна сукня у вигляді розкритої квітки вогняних кольорів, із силуетною червоною спідницею.

Фань Бінбін у сукні Viktor & Rolf Haute Couture
Фань Бінбін у сукні Viktor & Rolf Haute Couture
фото: Getty Images

На показ Viktor & Rolf Haute Couture сезону осінь-зима 2026/2027 Фань Бінбін прибула у сукні цих дизайнерів. Це була обтисла чорна сукня, однак її доповнювали біла хустка та рожева квітка на голові акторки.

Маріса Беренсон

Маріса Беренсон у сукні від модного дому Schiaparelli
Маріса Беренсон у сукні від модного дому Schiaparelli
фото: Getty Images

Популярна акторка Маріса Беренсон відвідала показ модного дому Schiaparelli, який заснувала її бабуся. Тож на показі Schiaparelli Haute Couture сезону осінь-зима 2026/2027 акторка з'явилася у чорній сукні з довгими рукавами, комірцем та манжетами. Особливістю сукні був шлейф, який Беренсон тримала у руках. Її образ також доповнили бежеві туфлі із золотими підборами.

Харт Євангеліста

Харт Євангеліста у сукні від Zuhair Murad
Харт Євангеліста у сукні від Zuhair Murad
фото: Getty Images

Філіппінська акторка і модель Харт Євангеліста показалася під час Тижня моди у Парижі в романтичній помаранчевій сукні з квітковим принтом від Zuhair Murad. Знаменитість обрала персикову романтичну сукню з квітковим принтом.

Харт Євангеліста в образі від Elie Saab
Харт Євангеліста в образі від Elie Saab
фото: Getty Images

Харт Євангеліста мала ще один образ від Elie Saab. На червоній доріжці модель позувала перед камерами у легкій сукні зеленого кольору, також із квітковим принтом.

Грейс Гаммер

Грейс Гаммер у сукні від Dior
Грейс Гаммер у сукні від Dior
фото: Getty Images

Американська акторка Грейс Гаммер продемонструвала на Тижні моди у Парижі прозору сукню з жіночої лінії Dior. Це модель фіолетового кольору з об'ємними квітами й кольоровою бахромою.

Вера Вонг

Вера Вонг на показі Schiaparelli Haute Couture
Вера Вонг на показі Schiaparelli Haute Couture
фото: Getty Images

Американська модельєрка Вера Вонг з'явилася у незвичному образі, а саме в сірій силуетній сукні на одне плече, з об'ємним топом у вигляді квітки та чорними колготами. Її образ завершили чорні масивні золоті прикраси, клатч й високі підбори. У такому образі вона відвідала показ Schiaparelli Haute Couture сезону осінь-зима 2026/2027.

Нагадаємо, колишня українська супермодель Сніжана Онопко відвідала Тиждень моди в Парижі. На захід модель потрапила завдяки співпраці з росіянкою Поліною Ніолі та позувала перед камерами в сукні від російської дизайнерки.

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Теги: Париж мода стиль фото шоубіз

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