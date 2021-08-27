Суперзвезда российского кино ушла в монастырь (фото)

Актриса оставила сцену и съемочные площадки ради РПЦ

Известная советская и российская актриса театра и кино, а также народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщил ряд росСМИ, а также актриса Мария Шукшина.

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын - священник в храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!» - написала Шукшина в своем telegram-канале.

76-летняя Васильева за сою творческую карьеру сыграла более чем в двух сотнях фильмов. Самые известные из ее работ - «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Чародеи», «Экипаж», «Соломенная шляпка».

Несмотря на успех и востребованность, Васильева поменяла приоритеты в жизни. В 1987 году она покидает театр и кино ради церкви. В театре, услышав просьбу актрисы, категорически отказались подписывать его заявление об уходе, однако это ее не остановило. Она оставила сцену перед тем, как ее трупа ехала в длительный тур Японией. Коллеги не поняли такой поступок, ведь тогда зарубежные гастроли считались очень престижными.

В 1993 году Васильева становится послушницей Толгской монастыря, который расположен в Ярославской области. Позже появилась информация, что она служила в храме Софии Премудрости Божией в Средних садоводов.

Через три года актриса возвращается в профессию, однако с тех пор избирательно стала относиться к выбору ролей. Более того, каждый раз перед тем, как взяться за новую роль, она спрашивала разрешения у своего духовного наставника.

Екатерина Васильева дважды была замужем. Ее первым мужем стал режиссер Сергей Соловьев (он снял фильмы «Асса», «Сто дней после детства»), вторым - драматург Михаил Рощин. В этом браке актриса в 1973 году родила сына Дмитрия. Дмитрий Рощин окончил ВГИК, но в итоге выбрал духовный путь. Его жена Любовь - дочь известного скульптора Вячеслава Клыкова - родила ему семерых детей: Прасковью, Федора, Агафьи, Серафима, Дмитрия, Афанасия и Ивана. В Рощина также внебрачный сын Арсений (ему 28 лет) от актрисы Елены Кориковой.