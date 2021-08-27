  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Суперзвезда российского кино ушла в монастырь (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Екатерина Васильева постриглась в монахини Фото: Мария Шукшина / telegram - Суперзвезда российского кино ушла в монастырь (фото)

    Екатерина Васильева постриглась в монахини

    Фото: Мария Шукшина / telegram

    Актриса оставила сцену и съемочные площадки ради РПЦ

    Известная советская и российская актриса театра и кино, а также народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщил ряд росСМИ, а также актриса Мария Шукшина.

    «Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын - священник в храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!» - написала Шукшина в своем telegram-канале.

    76-летняя Васильева за сою творческую карьеру сыграла более чем в двух сотнях фильмов. Самые известные из ее работ - «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Чародеи», «Экипаж», «Соломенная шляпка».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Екатерина Васильева с Андреем Мироновым в фильме «Соломенная шляпка»
    Екатерина Васильева в фильме «Чародеи»

    Несмотря на успех и востребованность, Васильева поменяла приоритеты в жизни. В 1987 году она покидает театр и кино ради церкви. В театре, услышав просьбу актрисы, категорически отказались подписывать его заявление об уходе, однако это ее не остановило. Она оставила сцену перед тем, как ее трупа ехала в длительный тур Японией. Коллеги не поняли такой поступок, ведь тогда зарубежные гастроли считались очень престижными.

    В 1993 году Васильева становится послушницей Толгской монастыря, который расположен в Ярославской области. Позже появилась информация, что она служила в храме Софии Премудрости Божией в Средних садоводов.

    Через три года актриса возвращается в профессию, однако с тех пор избирательно стала относиться к выбору ролей. Более того, каждый раз перед тем, как взяться за новую роль, она спрашивала разрешения у своего духовного наставника.

    Екатерина Васильева дважды была замужем. Ее первым мужем стал режиссер Сергей Соловьев (он снял фильмы «Асса», «Сто дней после детства»), вторым - драматург Михаил Рощин. В этом браке актриса в 1973 году родила сына Дмитрия. Дмитрий Рощин окончил ВГИК, но в итоге выбрал духовный путь. Его жена Любовь - дочь известного скульптора Вячеслава Клыкова - родила ему семерых детей: Прасковью, Федора, Агафьи, Серафима, Дмитрия, Афанасия и Ивана. В Рощина также внебрачный сын Арсений (ему 28 лет) от актрисы Елены Кориковой.

    Теги: кино российская артистка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суперзвезда российского кино ушла в монастырь (фото)