Джамала подчеркнула животик облегающим нарядом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джамала показала новую порцию «беременных» фото

Фанаты уже делают прогноз - будет мальчик или девочка

Украинская певица Джамала порадовала своих поклонников новой порцией солнечных кадров, на которых также продемонстрировала заметно округлившийся животик.

Так, Джамала опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков и пожелала подписчикам приятных выходных, уверяя, что все будет хорошо.

Артистка примерила интересную комбинацию из облегающего наряды и свободной кожаной куртки, дополнив образ оранжевыми брюками.

Звезда эффектно улыбается и буквально заряжает пользователей сети своим позитивом.

А тем временем в комментариях под снимками пользователи восхищаются весенним образом Джамалы и даже делятся прогнозами, у певицы родится девочка, ведь певица стала еще красивее во время беременности.