Джамала подчеркнула животик облегающим нарядом
Фанаты уже делают прогноз - будет мальчик или девочка
Украинская певица Джамала порадовала своих поклонников новой порцией солнечных кадров, на которых также продемонстрировала заметно округлившийся животик.
Так, Джамала опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков и пожелала подписчикам приятных выходных, уверяя, что все будет хорошо.
Артистка примерила интересную комбинацию из облегающего наряды и свободной кожаной куртки, дополнив образ оранжевыми брюками.
Звезда эффектно улыбается и буквально заряжает пользователей сети своим позитивом.
А тем временем в комментариях под снимками пользователи восхищаются весенним образом Джамалы и даже делятся прогнозами, у певицы родится девочка, ведь певица стала еще красивее во время беременности.