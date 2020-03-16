  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Джамала подчеркнула животик облегающим нарядом

    • Розсилка
    Джамала подчеркнула животик облегающим нарядом
    Джамала показала новую порцию «беременных» фото

    Фанаты уже делают прогноз - будет мальчик или девочка

    Украинская певица Джамала порадовала своих поклонников новой порцией солнечных кадров, на которых также продемонстрировала заметно округлившийся животик.

    Так, Джамала опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков и пожелала подписчикам приятных выходных, уверяя, что все будет хорошо.

    Артистка примерила интересную комбинацию из облегающего наряды и свободной кожаной куртки, дополнив образ оранжевыми брюками.

    Звезда эффектно улыбается и буквально заряжает пользователей сети своим позитивом.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    instagram.com/jamalajaaa
    instagram.com/jamalajaaa
    instagram.com/jamalajaaa
    instagram.com/jamalajaaa
    instagram.com/jamalajaaa
    instagram.com/jamalajaaa

    А тем временем в комментариях под снимками пользователи восхищаются весенним образом Джамалы и даже делятся прогнозами, у певицы родится девочка, ведь певица стала еще красивее во время беременности.

    Джамала знаменитости фотография певица Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ