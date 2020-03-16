Если бы Тимоти Шаламе был антисептиком (фото)



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instagram.com/portiswasp1

Художник отреагировал на один из популярных методов профилактики коронавируса

Художник-коллажист Портис Вэсп создал серию работ, где сопоставил фотографии нарядного Тимоти Шаламе на красных дорожках и флаконы с тюбиками антисептических средств для рук.

Соответствие получилось на удивление точным: знаменитый жемчужно-серый костюм Шаламе, в котором он пришел на Венецианский кинофестиваль, по цвету и фактуре оказался похожим на стальной диспенсер антибактериального средства.

Наряд с блестящей портупеей Louis Vuitton перекликается с тюбиком средства для рук Byredo, а образ из фотосессии в коричнево-бежевых тонах — со спреем Grown Alchemist.

А вот — не самое лестное, но очень похожее воплощение костюма в розах в виде стандартного флакона с помпой для жидкого мыла.

На серии с антисептиками и Тимоти Шаламе, получившей тысячи лайков, художник не остановился. Он продолжает создавать ироничные фото- и видеоколлажи, посвященные рекомендациям по профилактике коронавирусной инфекции: в аккаунте Вэспа можно найти кадры из фильмов, иллюстрирующие то, как не надо мыть руки или держать дистанцию в общественных местах.