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    Фото

    Если бы Тимоти Шаламе был антисептиком (фото)

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    Если бы Тимоти Шаламе был антисептиком (фото)
    instagram.com/portiswasp1

    Художник отреагировал на один из популярных методов профилактики коронавируса

    Художник-коллажист Портис Вэсп создал серию работ, где сопоставил фотографии нарядного Тимоти Шаламе на красных дорожках и флаконы с тюбиками антисептических средств для рук.

    Соответствие получилось на удивление точным: знаменитый жемчужно-серый костюм Шаламе, в котором он пришел на Венецианский кинофестиваль, по цвету и фактуре оказался похожим на стальной диспенсер антибактериального средства.

    Наряд с блестящей портупеей Louis Vuitton перекликается с тюбиком средства для рук Byredo, а образ из фотосессии в коричнево-бежевых тонах — со спреем Grown Alchemist.

    А вот — не самое лестное, но очень похожее воплощение костюма в розах в виде стандартного флакона с помпой для жидкого мыла.

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    instagram.com/portiswasp1
    instagram.com/portiswasp1
    instagram.com/portiswasp1
    instagram.com/portiswasp1
    instagram.com/portiswasp1
    instagram.com/portiswasp1

    На серии с антисептиками и Тимоти Шаламе, получившей тысячи лайков, художник не остановился. Он продолжает создавать ироничные фото- и видеоколлажи, посвященные рекомендациям по профилактике коронавирусной инфекции: в аккаунте Вэспа можно найти кадры из фильмов, иллюстрирующие то, как не надо мыть руки или держать дистанцию в общественных местах.

    знаменитости фотография
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