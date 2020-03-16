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    Шоу-биз

    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад

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    <p>54-летняя Элизабет Херли в очередной раз удивила поклонников</p> <div></div> - Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад

    54-летняя Элизабет Херли в очередной раз удивила поклонников

    instagram.com/elizabethhurley1

    Актриса похвасталась роскошными формами в облегающем платье

    Экс-возлюбленная Хью Гранта, 54-летняя американская актриса Элизабет Херли любит демонстрировать свою фигуру. Ее снимки в бикини неизменно вызывают ажиотаж в Сети. На этот раз актриса решила сменить тактику. Она поделилась фотографией, на которой запечатлена в вечернем наряде.

    Актриса надела черное платье с глубоким декольте, которое было украшено пайетками. Образ звезды получился очень сексуальным и утонченным. Знаменитая британка заявила, что во время эпидемии коронавируса предпочитает не выходить на улицу.

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    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    Соблазнительная Элизабет Херли смогла «втиснуться» в платье, которое носила 15 лет назад
    instagram.com/elizabethhurley1

    «Зачем куда-то выходить, если можно остаться дома? Зачем покупать новое платье, когда лучше втиснуться в то, которое у тебя есть уже на протяжении 15 лет?» - написала в Instagram Элизабет.

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