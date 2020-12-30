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    Жизнь

    Сын Меган Маркл помог родителям записать новогодний подкаст (видео)

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    Меган Маркл с мужем Гарри и сыном Арчи - Сын Меган Маркл помог родителям записать новогодний подкаст (видео)
    Меган Маркл с мужем Гарри и сыном Арчи

    Сын звездных родителей впервые выступил на радио

    39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри порадовали поклонников. Супруги дали возможность широкой публике услышать, как разговаривает полуторагодовалый Арчи.

    В рамках сделки со Spotify супруги записали специальный выпуск подкаста. Меган и Гарри разрешили Арчи принять участие в этом. Бывшая актриса вместе с внуком королевы обсудили уходящий год и пообщались с приглашенными звездами. В конце записи слушателей ждал сюрприз: поздравление от сына герцогов.

    После беседы с мужем Маркл внезапно обратилась к Арчи, спросив, весело ли ему. Оказалось, что кроха уже умеет разговаривать, поэтому звездная мама услышала четкий ответ: «Весело». Затем к разговору присоединился Гарри. Он предложил малышу поздравить всех с наступающим Новым годом.

    «После меня, готов? Счастливого», — помогал принц сыну. «Счастливого», — повторил Арчи. «Нового», — дуэтом сказали Меган и Гарри. «Нового года», — подхватил малыш, после чего все трое рассмеялись.

    Запись голоса Арчи вызвала бурную реакцию в Сети. Одни фанаты высказали изумление от того, что мальчик уже разговаривает. Другие отметили, что внешне ребенок пошел в Гарри, но вот растет он американцем, как Меган.

    «Боже, как это мило!», «Спасибо за такой трогательный подарок!», «Это Арчи?! Он уже разговаривает! Чудо!», «До чего милый голосок с маминым акцентом!», «И тебя с Новым годом, малыш! Арчи уже такой взрослый!», «Этот смех в конце — бесценно», «Переслушиваю вновь и вновь», — высказались восторженные пользователи.

    Теги: знаменитости дети звезд актриса Меган Маркл Принц Гарри
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