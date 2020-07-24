Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве



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Музыка Tayanna глубокая и настоящая, стилистически разнообразная, гармоничная, красивая в каждой ноте

Популярная певица Tayanna выступит с камерным концертом в столичном Caribbean Club. Новые и любимые песни «Фантастична Жінка», «Шкода», «Леля», «Як плакала вона» прозвучат с особым шармом.

Музыка Tayanna глубокая и настоящая, стилистически разнообразная, гармоничная, красивая в каждой ноте. Ее любят слушатели и отмечают профессионалы. В творческом багаже Tayanna одна из самых престижных украинских музыкальных премий «M1 Music Awards 2017», статуэтки премии «Золотая Жар-птица», «серебро» национального отбора Eurovision 2017 и 2018 годов.

Напомним, что в 2020 году во время карантина Tayanna выпустила EP «Женская сила», в который вошло 5 совершенно новых композиций.