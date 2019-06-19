Тина Кунаки рассказала об интимном ритуале с Венсаном Касселем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тина Кунаки

Звездные супруги устроили себе каникулы в Малибу.

22-летняя супермодель Тина Кунаки занята воспитанием новорожденной дочери Амазони, которой завтра исполнится два месяца. Несмотря на хлопоты, молодая мама ухитряется оставаться полной энергии и оптимизма. В этом ей помогает муж – 52-летний актер Венсан Кассель.

Модель призналась, что у нее есть особенный утренний ритуал: крепко обнять супруга. Это помогает сохранить хорошее настроение на весь день. Еще один секрет – прослушать любимую песню The Gosto бразильской группы Fundo De Quintal.

Сейчас звездные супруги устроили себе каникулы в Малибу. Модель часто делится фотографиями с пляжа, демонстрируя подтянутое тело. Всех отпускникам она дала несколько рекомендаций по выбору купальника.