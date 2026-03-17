Філатов vs Лачен. Образи, погрози і «стрілка» у центрі Києва: подробиці скандалу

Блогер звинуватив мера Дніпра у корупції, а той відповів різкою реакцією та запросив опонента на особисту зустріч

Публічний конфлікт між міським головою Дніпра Борисом Філатовим і блогером Ігорем Лаченковим, відомим як Лачен, розгорівся після інтерв’ю мера, яке він дав виданню «Українська правда». Суперечка швидко перейшла у взаємні звинувачення, різкі заяви та публічні образи в соціальних мережах, повідомляє «Главком».

Каталізатором протистояння стало інтерв’ю Бориса Філатова, опубліковане 9 березня. Під час розмови про конфлікти в соціальних мережах мер Дніпра згадав Ігоря Лаченкова, який раніше неодноразово виступав із критикою міської влади.

Філатов порівняв діяльність блогера з анонімним Telegram-каналом «Джокер», який пов’язують із Романом Кравцем. «Він тільки там, скажімо так, грає в більш високій лізі, але він просто йде цим шляхом. От я хотів би його попередити, що не потрібно це робити. Тому що репутацію втратити можна дуже швидко», – заявив Філатов.

Борис Філатов в інтрев'ю «Українській правді» скріншот з відео

Після цього Ігор Лаченков відповів у своєму Telegram-каналі. Він опублікував допис із відео, на якому Борис Філатов зображений разом із бізнесменом Геннадієм Корбаном, і порушив тему так званої «дніпровської мафії». Згодом блогер прямо звинуватив міського голову у корупції та назвав його «рейдером» і «мародером».

скріншот з Telegram

скріншот з Telegram

«Я можу вам не подобатися, ви можете мене ненавидіти тощо, але, найімовірніше, особисто я вам нічого не зробив і копійки ніде не вкрав, і тому можу писати про корупцію та захищати антикорупційні органи. Філатов – міський голова, який грабує місто вже купу років, усі це знають, але чомусь мовчать і тихенько сміються, коли він поводиться, як останнє би**о», – написав Лаченков.

Такі заяви викликали різку реакцію з боку мера Дніпра. Борис Філатов опублікував кілька дописів у соціальних мережах, у яких відповів на звинувачення блогера. Зокрема, міський голова заявив про готовність до відкритої розмови та запросив Лаченкова на особисту зустріч у міськраді Дніпра. Зустріч він запропонував провести 16 березня у своєму кабінеті.

скріншот з Telegram

За словами Філатова, під час розмови він хотів би обговорити звинувачення блогера, а також низку інших питань – зокрема теми «мародерства», «рейдерства», можливого бронювання Лаченкова та справу щодо його матері.

скріншот з Telegram

Окремим епізодом конфлікту стала тема матері блогера. Філатов згадав про стару справу, пов’язану з рішенням арбітражу щодо підприємства «Південмаш». Лаченков у відповідь заявив, що інформацію щодо цієї справи перекрутили та використали для дискредитації його родини.

скріншот з Telegram

«Філатов тут пише за мою маму і називає її колаборанткою, яка була суддею 25 років. Вони довго шукали, як же на мене цим натиснути та використати проти мене, і за весь час роботи все, що знайшли, це справу з «Южмаш», – написав блогер.

Блогер також заявив, що розцінює публікації міського голови як особисті погрози. Крім того, він іронічно відповів на пропозицію зустрічі. «Боря, ти приїжджай на каштан на Рейтарську, чекаю завтра о 12:00», – написав Лаченков. Згодом він уточнив, що готовий зустрітися о 14:00 на Рейтарській у Києві.

У відповідь Філатов заявив, що не має наміру їхати до блогера та нагадав, що запросив його на особисту розмову до міськради Дніпра.

скріншот з Telegram

cкріншот з Telegram

Станом на зараз конфлікт між сторонами залишається публічним і розгортається переважно у соціальних мережах. Відомостей про звернення сторін до суду або відкриття кримінального провадження саме через цей публічний обмін заявами наразі немає.

Нагадаємо, що у київському інженерному ліцеї стався прикрий випадок. Вчителька своїми діями принизила учня, який розсипав речі на підлогу. Замість того, щоб навпаки підтримати підлітка, вона почала витирати ноги об голову учня.