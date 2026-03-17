Шон Пенн, який пропустив Оскар-2026, отримав символічний подарунок від «Укрзалізниці» (відео)

Статуетка виготовлена у формі Оскара зі сталі вагона, пошкодженого внаслідок російської атаки

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський вручив Шону Пенну, який пропустив церемонію вручення премії Оскар через візит до України, символічну статуетку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Статуетка виготовлена у формі Оскара зі сталі вагона, пошкодженого внаслідок російської атаки. Її подарували замість тієї, що актор вручив Володимиру Зеленському.

Вона виготовлена у формі Оскара зі сталі вагона, пошкодженого внаслідок російської атаки.

«Дякуємо за підтримку України, за те, що ви поруч і обираєте бути тут разом із нами… Ця нагорода не обмежується досягненнями у кіно – вона відзначає стійкість, людяність та відвагу, яка тримає всіх нас у русі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, американський актор Шон Пенн не прийшов на церемонію нагородження премії Оскар-2026. Під час вручення йому статуетки «Оскара» за перемогу в одній з номінацій, оскільки він перебував на шляху до України. Після прибуття він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Шон Пенн неодноразово відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення. Під час одного з таких візитів він відвідав війських третьому окремому полку спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго. Там опублікували звернення від Пенна, у якому він висловив упевненість, що Україна переможе у війні.

Ба більше, Шон Пенн торік зробив татуювання з українським тризубом. На той час актор вже дев'ять разів приїжджав до України з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, Шоп Пенн також подружився із президентом Володимиром Зеленським. Під час одного з візитів Пенн подарував йому одну зі своїх статуеток Оскар. Тоді Пенн сказав, що Зеленський зможе повернути її, коли війна буде виграна.

Як повідомляв «Главком», у номінації «Найкращий актор другого плану» переміг Шон Пенн. Він зіграв головного героя у фільмі «Одна битва за іншою». До слова прогнози букмекерів здійснилися, адже саме Шону Пенну пророкували перемогу у номінації «Найкращий актор другого плану».