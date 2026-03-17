Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Шон Пенн, який пропустив Оскар-2026, отримав символічний подарунок від «Укрзалізниці» (відео)

google social img telegram social img facebook social img
Шон Пенн подякував за статуетку, зазначивши, що «це все – справжні скарби»
скриншот з відео «Укрзалізниці»

Статуетка виготовлена у формі Оскара зі сталі вагона, пошкодженого внаслідок російської атаки

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський вручив Шону Пенну, який пропустив церемонію вручення премії Оскар через візит до України, символічну статуетку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Статуетка виготовлена у формі Оскара зі сталі вагона, пошкодженого внаслідок російської атаки. Її подарували замість тієї, що актор вручив Володимиру Зеленському.

«Дякуємо за підтримку України, за те, що ви поруч і обираєте бути тут разом із нами… Ця нагорода не обмежується досягненнями у кіно – вона відзначає стійкість, людяність та відвагу, яка тримає всіх нас у русі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, американський актор Шон Пенн не прийшов на церемонію нагородження премії Оскар-2026. Під час вручення йому статуетки «Оскара» за перемогу в одній з номінацій, оскільки він перебував на шляху до України. Після прибуття він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Шон Пенн неодноразово відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення. Під час одного з таких візитів він відвідав війських третьому окремому полку спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго. Там опублікували звернення від Пенна, у якому він висловив упевненість, що Україна переможе у війні.

Ба більше, Шон Пенн торік зробив татуювання з українським тризубом. На той час актор вже дев'ять разів приїжджав до України з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, Шоп Пенн також подружився із президентом Володимиром Зеленським. Під час одного з візитів Пенн подарував йому одну зі своїх статуеток Оскар. Тоді Пенн сказав, що Зеленський зможе повернути її, коли війна буде виграна.

Як повідомляв «Главком», у номінації «Найкращий актор другого плану» переміг Шон Пенн. Він зіграв головного героя у фільмі «Одна битва за іншою».  До слова прогнози букмекерів здійснилися, адже саме Шону Пенну пророкували перемогу у номінації «Найкращий актор другого плану».

Теги: Кінопремія «Оскар» Шон Пенн Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Життя

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua