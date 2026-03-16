Оскар-2026 відвідала Ніккі Ліллі з невиліковною хворобою. Що відомо про зірку соцмереж
Ніккі Ліллі попри вроджену недугу, яка назавжди змінила її обличчя, не соромиться з'являтися на публіці
Британська благодійна активістка, блогерка, модель та телеведуча Ніккі Ліллі відвідала 98 церемонію вручення премії «Оскар» у театрі «Долбі». Дівчина не соромиться своєї зовнішності і часто відвідує світські тусовки, активно позує фотографам. Але так було не завжди. «Главком» розповів, як дівчина з рідкісним захворюванням стала активною блогеркою.
Ніккі Ліллі – нині 21, вона – активна, життєствердна та надихаюча. Дівчина має помітний дефект у зовнішності, але не ховається від світу.
До шести років скарг на здоров'я у неї не було, але потім на одній половині її обличчя проступили вени і з кожним тижнем ставали все помітнішими. Діагноз лікарів пролунав як вирок – артеріовенозна мальформація. Ця патологія пов'язана з аномальною сполукою артерій та вен, тому призводить не тільки до очевидних змін у зовнішності, але й до серйозних проблем зі здоров'ям: набряків, кровотеч і навіть порушень роботи мозку.
Наразі дієвого лікування цієї хвороби не існує: ситуацію можна виправити операціями, але вони допомагають лише на якийсь час. Ліллі пережила вже близько 100 операцій. Сприйняти себе вже іншою, вона спромоглася не одразу.
Дівчинка багато часу проводила з батьками у приватних клініках, через що пропускала уроки та відставала від шкільної програми. Крім того, однокласники не найкраще ставилися до її особливої зовнішності.
Дівчинці не вдавалося знайти друзів серед однолітків, тож у вісім років Ліллі почала вести блог у соцмережах. Її канал на YouTube висвітлює такі теми, як життя з хронічними захворюваннями, булінг, психічне здоров'я, випічка та краса.
Ніккі не побоялася розповісти про свою недугу всьому світу і отримала велику підтримку: передплатники писали їй, що вона смілива та вродлива.
У 2019 році, коли їй було 15-ть, Ніккі здобула дитячу премію «Еммі». Також здобула кілька престижних нагород у категорії «надихаючий підліток». Крім того, вона заснувала власний благодійний фонд.
Зараз Ніккі популярніша, ніж багато людей з типовою зовнішністю. Косметичні бренди роблять із нею колаборації, її запрошують на телебачення та на зйомки для модних журналів.
