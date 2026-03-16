Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Оскар-2026 відвідала Ніккі Ліллі з невиліковною хворобою. Що відомо про зірку соцмереж

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Британська блогерка Ніккі Ліллі
фото: Getty Images

Ніккі Ліллі попри вроджену недугу, яка назавжди змінила її обличчя, не соромиться з'являтися на публіці 

Британська благодійна активістка, блогерка, модель та телеведуча Ніккі Ліллі відвідала 98 церемонію вручення премії «Оскар» у театрі «Долбі». Дівчина не соромиться своєї зовнішності і часто відвідує світські тусовки, активно позує фотографам. Але так було не завжди. «Главком» розповів, як дівчина з рідкісним захворюванням стала активною блогеркою. 

Ніккі Ліллі – нині 21, вона – активна, життєствердна та надихаюча. Дівчина має помітний дефект у зовнішності, але не ховається від світу.

Оскар-2026 відвідала Ніккі Ліллі з невиліковною хворобою. Що відомо про зірку соцмереж фото 1
фото: instagram.com/nikkililly

До шести років скарг на здоров'я у неї не було, але потім на одній половині її обличчя проступили вени і з кожним тижнем ставали все помітнішими. Діагноз лікарів пролунав як вирок – артеріовенозна мальформація.  Ця патологія пов'язана з аномальною сполукою артерій та вен, тому призводить не тільки до очевидних змін у зовнішності, але й до серйозних проблем зі здоров'ям: набряків, кровотеч і навіть порушень роботи мозку.

Наразі дієвого лікування цієї хвороби не існує: ситуацію можна виправити операціями, але вони допомагають лише на якийсь час. Ліллі пережила вже близько 100 операцій. Сприйняти себе вже іншою, вона спромоглася не одразу. 

Оскар-2026 відвідала Ніккі Ліллі з невиліковною хворобою. Що відомо про зірку соцмереж фото 2
фото: instagram.com/nikkililly

Дівчинка багато часу проводила з батьками у приватних клініках, через що пропускала уроки та відставала від шкільної програми. Крім того, однокласники не найкраще ставилися до її особливої ​​зовнішності.

Оскар-2026 відвідала Ніккі Ліллі з невиліковною хворобою. Що відомо про зірку соцмереж фото 3
фото: instagram.com/nikkililly

Дівчинці не вдавалося знайти друзів серед однолітків, тож у вісім років Ліллі почала вести блог у соцмережах. Її канал на YouTube висвітлює такі теми, як життя з хронічними захворюваннями, булінг, психічне здоров'я, випічка та краса. 

Ніккі не побоялася розповісти про свою недугу всьому світу і отримала велику підтримку: передплатники писали їй, що вона смілива та вродлива. 

Оскар-2026 відвідала Ніккі Ліллі з невиліковною хворобою. Що відомо про зірку соцмереж фото 4
фото: instagram.com/nikkililly

У 2019 році, коли їй було 15-ть, Ніккі здобула дитячу премію «Еммі». Також здобула кілька престижних нагород у категорії «надихаючий підліток». Крім того, вона заснувала власний благодійний фонд.

Зараз Ніккі популярніша, ніж багато людей з типовою зовнішністю. Косметичні бренди роблять із нею колаборації, її запрошують на телебачення та на зйомки для модних журналів. 

Ніккі Ліллі відвідала 98 церемонію вручення премії «Оскар» у театрі «Долбі»
Ніккі Ліллі відвідала 98 церемонію вручення премії «Оскар» у театрі «Долбі»
фото: Getty Images

«Главком» писав, що на 98-й церемонії кінопремії Оскар оголосили назву стрічки, яка перемогла у номінації «Найкращий фільм року». Названо ім'я переможця у номінації «Найкращий режисер». Також оголосили ім’я найкращого актора року та найкращої актриси року.

До слова, американський актор Шон Пенн не прийшов на церемонію нагородження премії Оскар-2026. Під час вручення йому статуетки «Оскара» за перемогу в одній з номінацій, він перебував на шляху до України. 

Читайте також:

Теги: Кінопремія «Оскар» фото хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оскар-2026. Усі номінанти та фаворити букмекерів
Оскар-2026. Усі номінанти та фаворити букмекерів Кіно
10 березня, 21:00
Пульмонолог Христина Вольницька: «У солодкому і смачному димі міститься багато отруйних речовин»
Солодкий аромат смерті. Пульмонологи б'ють на сполох: вейпи вбивають
17 лютого, 16:40
Квітослава та Степан Гіга розповіли про хворобу батька
Діти Степана Гіги вперше розказали про хворобу і останні дні артиста
22 лютого, 11:26
Набір вейпера. Зліва – направо: змінний картридж, упаковка з гліцерином, ампула з нікотином, рідина
Електронні сигарети корисніші? Пульмонолог спростувала популярний міф
22 лютого, 20:39
Даша Майорова закликала українців дбати про своє здоров'я
Відомій українській співачці видалили пухлину
28 лютого, 16:58
Свербіж в оці виявився першою ознакою рідкісного захворювання печінки у 63-річної Керолайн Кінг
У Великій Британії жінка втратила 30 см зросту через рідкісну хворобу
1 березня, 22:14
Емілія мала важку вроджену ваду розвитку
У Львові лікарі провели корекцію форми черепа дівчинці з рідкісним синдромом (фото)
13 березня, 09:16
Кассандра Кулукундіс співпрацювала з режисером фільма-номінанта на Оскар Полом Томасом
На церемонії Оскар-2026 вперше оголошено переможця в номінації «Найкращий кастинг»
Сьогодні, 03:16
Пол Томас Андерсон отримав Оскар за режисерську роботу над за фільмом «Одна битва за іншою»
Оскар-2026. Названо ім'я переможця у номінації «Найкращий режисер»
Сьогодні, 04:19

Життя

Оскар-2026 відвідала Ніккі Ліллі з невиліковною хворобою. Що відомо про зірку соцмереж
Оскар-2026 відвідала Ніккі Ліллі з невиліковною хворобою. Що відомо про зірку соцмереж
Понад 40 років разом. Найвідоміша пара у світі української моди розлучається
Понад 40 років разом. Найвідоміша пара у світі української моди розлучається
У віці 88 років помер популярний блогер дід Толя
У віці 88 років помер популярний блогер дід Толя
На Закарпатті кондитери створили пивний торт
На Закарпатті кондитери створили пивний торт
Таємницю Бенксі розкрито: журналісти назвали справжнє ім'я загадкового вуличного художника
Таємницю Бенксі розкрито: журналісти назвали справжнє ім'я загадкового вуличного художника
Ветеранка Крістіна Саніна та Василь Вірастюк підкорили Ukrainian Fashion Week
Ветеранка Крістіна Саніна та Василь Вірастюк підкорили Ukrainian Fashion Week

Новини

Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Сьогодні, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua